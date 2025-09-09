< sekcia Slovensko
V úvode schôdze zložili poslanecký sľub I. Dušenka a G. Gregorová
Dušenka nahradil zosnulú poslankyňu Annu Záborskú.
Bratislava 9. septembra (TASR) - V úvode septembrovej schôdze Národnej rady (NR) SR zložili poslanecký sľub noví poslanci Igor Dušenka a poslankyňa Gréta Gregorová. Dušenka nahradil zosnulú poslankyňu Annu Záborskú, pôsobiť bude v klube Slovensko, Za ľudí, KÚ. Gregorová bude v klube Progresívneho Slovenska (PS). Nastúpila za Vieru Kalmárovú, ktorá odišla z parlamentu z osobných dôvodov.
„Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života,“ znie sľub. Poslanec ho potvrdzuje slovom „sľubujem“ a podpisom.
