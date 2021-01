Verejné vypočutie kandidátov na šéfa ÚŠP má byť 1. a 2. februára

Bratislava 23. januára (TASR) – Verejné vypočutie kandidátov na špeciálneho prokurátora pred parlamentným ústavnoprávnym výborom by malo byť 1. a 2. februára, voliť by sa malo na aktuálnej schôdzi Národnej rady SR, no presný termín ešte nie je známy. Pre TASR to uviedol predseda výboru Milan Vetrák (OĽANO).



Na 2. februára je zatiaľ naplánovaný rokovací deň schôdze, podľa Vetráka sa pre vypočúvanie rokovať nebude. Voľba šéfa Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) zatiaľ nie je zaradená v programe schôdze, ktorá sa začala v utorok.



Verejný híring je podmienkou na voľbu v parlamente. Predstavitelia koalície tvrdia, že pre voľbu bude dôležité verejné vypočutie, po ktorom sa chcú dohodnúť na spoločnom kandidátovi.



Šéfom Úradu špeciálnej prokuratúry chcú byť štyria kandidáti – advokát a exminister Daniel Lipšic a prokurátori ÚŠP Peter Kysel, Vasiľ Špirko a Ján Šanta. Národná rada SR bude voliť nového šéfa ÚŠP po tom, ako sa obvinený Dušan K. vzdal tejto funkcie.