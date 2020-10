NRSR: Veteráni protikomunistického odboja by mohli dostať príplatok

Bratislava 10. októbra (TASR) - Veteráni protikomunistického odboja a ich príbuzní by mohli získať jednorazový príplatok k dôchodku v symbolickej výške 1989 eur. Vyplýva to z návrhu novely zákona o príplatku k dôchodku politickým väzňom, ktorý do Národnej rady (NR) SR predložili koaliční poslanci. Veteránom by sa tiež mohol zvýšiť príplatok k dôchodku zo súčasných päť na desať eur za každý mesiac obmedzenia osobnej slobody. Vyplácanie príplatkov by sa podľa návrhu malo týkať po novom aj kňazov a rehoľníkov, ktorí boli internovaní v kláštoroch počas tzv. akcií K a R.



"Účelom návrhu zákona je uctiť si tých, ktorým komunistický režim upieral základné ľudské práva a nespravodlivo obmedzoval ich osobnú slobodu," uviedla pre TASR predkladateľka návrhu Anna Andrejuvová (OĽANO).



V prípade schválenia legislatívy sa podľa poslankyne môžu osoby, ktoré získajú nárok na príplatky, obrátiť na Ústav pamäti národa (ÚPN), pričom vyplácať by ich následne mala Sociálna poisťovňa. Ústav eviduje a priznáva politickým väzňom postavenie veterána protikomunistického odboja. Andrejuvová zdôraznila, že príplatok pre príbuzných sa týka sirôt, vdov a vdovcov, ktorí prišli o svojho príbuzného v čase jeho perzekúcie. Návrh by sa mal týkať podľa nej viac ako 2500 osôb.



Zdokumentované prípady podľa poslankyne hovoria, že mnohí sa z dôvodu perzekúcií nemohli uplatniť vo svojej profesii, pracovali na menej platených pozíciách. "Ich dôchodok je následkom toho extrémne nízky. Dnes je najvyšší čas na prijatie takejto právnej úpravy, keďže veteráni protikomunistického odboja aj z dôvodu podlomeného zdravia, napríklad z nútených prác v uránových baniach, sa dožívajú veľmi nízkeho veku a ich počet klesá každým mesiacom," dodala Andrejuvová s tým, že 75 percent z nich má viac ako 80 rokov.



Príplatok by mohli dostávať aj osoby, ktoré boli najmenej tri mesiace internované v centralizovaných kláštoroch. "Do zákona navrhujeme doplniť skupinu obetí komunistického režimu, ktorých základné ľudské práva a slobody boli obmedzené na základe jediného kritéria, a to náboženského presvedčenia," dodala s tým, že akciami K a R chceli komunisti zlikvidovať kláštory.



Prvé príplatky by sa mohli vyplatiť 1. januára 2021, odkedy sa navrhuje aj účinnosť novely zákona.