Vetrák: Spresnenie vyhlášky hlavného hygienika malo prísť skôr

Bratislava 28. decembra (TASR) – Spresnenie vyhlášky hlavného hygienika Jána Mikasa, ktorá hovorí o tom, že poslanci pozitívne testovaní na ochorenie COVID-19 môžu prísť do parlamentu, malo prísť skôr. Tvrdí to poslanec Národnej rady SR Milan Vetrák (OĽANO). Prečo sa to stalo na poslednú chvíľu, je podľa neho otázka na Mikasa.



„Považujem zabezpečenie riadneho chodu ústavných orgánov v tomto štáte za rovnako dôležité ako zabezpečenie riadneho fungovania kritickej infraštruktúry. Z môjho pohľadu mala byť táto vec dávno spresnená," uviedol Vetrák.



Poslanec parlamentu Kristián Čekovský (OĽANO) na tlačovom brífingu povedal, že opatrenia na zamedzenie šírenia nového koronavírusu v pléne parlamentu boli dostatočné. Poslanci nakazení ochorením COVID-19 boli oddelení fóliou a na hlasovanie prišli samostatným vchodom.



Čekovský deklaroval, že nikto s pozitívnymi poslancami neprišiel do styku okrem jedného zamestnanca, ktorý mal na sebe ochranný oblek. Dodržali tiež všetky základné opatrenia. „Toto je signál nás ľuďom, že opatrenia, ktoré od nich vyžadujeme, rúško-odstup-ruky, sú dostatočné," podotkol Čekovský.



Na margo online hlasovania parlamentu, ktoré chce zaviesť koaličná strana Za ľudí, Vetrák hovorí, že spustenie takéhoto systému by trvalo niekoľko mesiacov. Poznamenal, že na zastupiteľstvách samospráv, ktoré takto rokujú, vidieť zlyhávanie. Online hlasovanie NR SR si bude podľa neho vyžadovať financie, technické a právnické zabezpečenie.



Na pondelkovej mimoriadnej schôdzi NR SR poslanci schválili novelu ústavného zákona o bezpečnosti štátu. Tá má umožniť opätovné predlžovanie núdzového stavu.



V nedeľu večer vydal hlavný hygienik SR vyhlášku, ktorou umožnil poslancom NR SR, ministrom či prezidentke prísť do práce aj v prípade, že sú pozitívni na ochorenie COVID-19. Vyhlášku kritizujú opozičná strana Smer-SD, ĽSNS aj nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho.