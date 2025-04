Vládna novela Ústavy SR prešla do 2. čítania

Bratislava 9. apríla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu posunuli do druhého čítania návrh ústavného zákona, ktorý má do Ústavy SR zakotviť dve pohlavia - muža a ženu. Do ústavy má zároveň pribudnúť zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon má upraviť adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Návrhom sa má tiež dosiahnuť suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach. Zo 143 prítomných poslancov ju podporilo 81, 40 bolo proti a 22 sa zdržali. Okrem koaličných poslancov návrh podporili aj opoziční poslanci Anna Záborská a Richard Vašečka (obaja Slovensko, Za ľudí, KÚ).



„Posilnenie ochrany tradičných hodnôt je kľúčové pre zachovanie kultúrneho dedičstva SR a zabezpečenie právnej stability. Návrh ústavného zákona preto reaguje na potrebu ochrany kultúrneho dedičstva zakotveného v preambule Ústavy Slovenskej republiky, ktoré je osobitne spojené s uznaním manželstva medzi mužom a ženou ako jedinečného zväzku,“ uvádza sa v návrhu, ktorý predložil premiér Robert Fico (Smer-SD).



Vláda chce v ústave zdôrazniť zvrchovanosť Slovenska v základných kultúrno-etických otázkach, pokiaľ ide o ochranu života a ľudskej dôstojnosti, súkromný a rodinný život, manželstvo, rodičovstvo a rodinu, kultúru a jazyk, ako aj o veci s tým súvisiace, a to najmä v oblasti zdravotníctva, výchovy a vzdelávania.



Návrhom sa má rozšíriť aj ústavnoprávna úprava sociálnych práv, konkrétne postavenie rodiny a ukotvenie rodičovských práv. „Navrhuje sa, aby došlo k úprave základného okruhu osôb, ktoré si môžu osvojiť maloleté dieťa, v Ústave SR. Zároveň sa navrhuje rozšírenie ústavného vymedzenia rodičovských práv, medzi ktoré sa navrhuje doplniť právo rodičov rozhodovať o účasti detí na výchovno-vzdelávacom procese, ktorý je nad rámec štátneho výchovno-vzdelávacieho programu,“ píše sa v materiáli.



Ustanoviť by sa tiež malo, že štátny výchovno-vzdelávací program musí byť v súlade s ústavou. Nové zmeny v ústave by podľa návrhu mali byť účinné od 1. júla tohto roka.



Záborská a Vašečka okrem vládneho návrhu podporili aj novelu ústavy z dielne KDH, ktorá ale napokon neprešla. Odôvodnili to tým, že ochrana suverenity Slovenska, ochrana manželstva, rodiny, detí a života má pre stranu Kresťanská únia (KÚ), ktorej sú súčasťou, prednosť pred politickým súbojom. „O týchto dôležitých otázkach, ktoré na desaťročia ovplyvnia život ľudí na Slovensku, Kresťanská únia nemieni viesť stranícky zápas. Poslanci KÚ pripravujú do 2. čítania pozmeňujúce návrhy,“ uviedla v stanovisku strana KÚ.