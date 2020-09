Vo štvrtok má byť aj mimoriadna schôdza parlamentu

Bratislava 24. septembra (TASR) - Návrhom novely zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby začali poslanci Národnej rady (NR) SR šiesty rokovací deň 12. schôdze parlamentu. Vo štvrtok sa má zároveň od 12. hodiny uskutočniť mimoriadna schôdza parlamentu, ktorú inicioval opozičný Smer-SD. Navrhuje, aby parlament prijal uznesenie k národnému plánu obnovy financovaného z európskeho nástroja Next Generation EU.



Novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby hovorí o tom, že koncepcia sankcie pre výrobcu elektriny, ktorý vedome neplní svoje daňové a odvodové povinnosti, by sa mala zmeniť. Mal by sa tiež odstrániť likvidačný charakter sankcie a nahradiť sa miernejším postihom. Návrh predložili koaliční poslanci za OĽANO.



Na programe schôdze vo štvrtok majú tiež poslanci Návrh na vyslovenie súhlasu NR SR s Rámcovou dohodou medzi EÚ a jej členskými štátmi na jednej strane a Austráliou na strane druhej. Takisto majú rokovať aj o Zahraničnej a európskej politike SR v roku 2020.



Popoludní čaká plénum tradičná hodina otázok, a okrem iného aj rokovanie o novele zákona o odpadoch, ktorá je v druhom čítaní a poslanci ju preberajú v skrátenom legislatívnom konaní.