Parlamentný výbor odobril kandidátku na sudkyňu ÚS L. Trellovú

Bratislava 9. septembra (TASR) - Členovia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR odporučili kandidátku na post sudcu Ústavného súdu (ÚS) SR Líviu Trellovú do voľby v parlamente. Rozhodli o tom po pondelkovom verejnom vypočutí Trellovej na pôde výboru. Skonštatovali, že spĺňa podmienky na vymenovanie do funkcie.



Trellová pôsobí ako profesorka ústavného práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (UK) a tiež ako externá poradkyňa sudcu na Ústavnom súde. Okrem toho je aj poslankyňou miestneho zastupiteľstva v bratislavskej mestskej časti Karlova Ves. Do funkcie ju navrhol dekan Právnickej fakulty UK. Okrem poslancov jej mohol klásť otázky zástupca prezidentskej kancelárie.



O post ústavnej sudkyne sa Trellová uchádza opakovane. Nevedela odpovedať na otázku, prečo sa iní kandidáti neprihlásili. V pozícii by podľa svojich slov mohla teoretické poznatky obohatiť o prax. "Tým, že celý život robím s ústavným právom, je to pre mňa pomyselné splnenie sna zastávať túto pozíciu," skonštatovala. O funkciu sa Trellová uchádzala aj v júnovej neúspešnej voľbe v parlamente. Podľa svojich slov je zvyknutá, že veci nemusia vychádzať na prvý raz.



Na Ústavnom súde chýba jeden sudca. Miesto sa uvoľnilo pred rokom, keď sa v septembri 2023 funkcie vzdala Jana Laššáková. Parlament štandardne volí dvojnásobok potrebného počtu, zvoliť má preto aktuálne dvojicu kandidátov. Z nich si jedného vyberá prezident SR a vymenuje ho za ústavného sudcu. Trellovú by mal parlament na septembrovej schôdzi voliť do funkcie, hoci sa prihlásila jediná.



Poslanci sa už pokúšali zvoliť dvojicu kandidátov na ústavného sudcu v júni, vtedy sa im z piatich uchádzačov nepodarilo zvoliť žiadneho.