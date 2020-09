Výbor odporučil vláde zriadiť skupinu na prípravu opatrení pre kultúru

Bratislava 23. septembra (TASR) – Vláda by mala do konca septembra zriadiť medzirezortnú pracovnú skupinu, ktorá jej s expertnou skupinou kultúry a kreatívneho priemyslu predloží návrh opatrení na kompenzáciu dôsledkov protiepidemických opatrení. Kabinetu to odporúčajú členovia Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá v uznesení, ktoré prijali na stredajšom zasadnutí. Okrem toho by mala pracovná skupina predložiť vláde návrh opatrení na vytvorenie systému finančných a administratívnych opatrení na štvrtý štvrťrok 2020 a rok 2021.Na zasadnutie výboru prišli aj zástupcovia kultúrnej obce a kreatívneho priemyslu. Filmová producentka Zuzana Mistríková považuje stretnutie za kľúčové.skonštatovala s tým, že podľa dostupných údajov pracuje v oblasti 220.000 ľudí a 90.000 z nich sa nachádza v kritickom stave, pričom ich príjmy klesli o viac ako 80-90 percent. Uznesenie výboru podľa nej smeruje k tomu, že tento problém sa má ocitnúť na stole vlády. Sektor kultúry a kreatívneho priemyslu je následne podľa Mistríkovej pripravený spolupracovať na tom, aby opatrenia fungovali.Výbor tiež odporúča ministerke kultúry Natálii Milanovej (OĽANO), aby neodkladne iniciovala diskusiu medzi expertnou skupinou kultúry a kreatívneho priemyslu, ministerstvom kultúry a expertnými tímami, ktoré pripravujú strategické materiály týkajúce sa Plánu na podporu obnovy a odolnosti a Národného plánu reforiem. Cieľom je včleniť oblasť kultúry a kreatívneho priemyslu do obsahu strategických materiálov.Výbor tiež v súlade s minulotýždňovým uznesením Európskeho parlamentu odporúča vláde, aby vyčlenila minimálne dve percentá z prostriedkov Mechanizmu obnovy a odolnosti na kultúrne a kreatívne sektory.Členovia výboru tiež odporučili kabinetu, aby do konca roka 2021 pri predkladaní legislatívnych návrhov posudzoval ich dopady na oblasť kultúry a kreatívny priemysel s cieľom neprehlbovať krízu, v ktorej sa sektor ocitol.Podpredseda výboru Miroslav Kollár (Za ľudí) uviedol, že výstupy z výboru by mohli umožniť ministerke biť sa s väčšou silou a mandátom o sektor kultúry a priemyslu.Milanová po skončení výboru pripomenula, že v rezorte už rozbiehajú prácu na schémach. Zároveň by mala podľa jej slov vláda podať parlamentu návrh na skrátené legislatívne konanie, aby sa mohli čerpať prostriedky z rezortného dotačného systému.priblížila. Ministerka však ešte nevedela povedať, či pôjde o peniaze z prisľúbeného balíka 40 miliónov eur pre kultúru, alebo to budú ďalšie prostriedky.Šéfka rezortu zdôraznila, že skupina v kultúre je veľmi diferencovaná.dodala.Milanová verí, že peniaze, ktoré išli cez verejnoprávne fondy, by mohli byť prerozdelené do konca roka.dodala. Ministerstvo kultúry v utorok informovalo o 40 miliónoch eur na riešenie dosahov ochorenia COVID-19, ktoré bude mať rezort k dispozícii zo zdrojov REACT-EÚ. Peniaze by mali slúžiť napríklad na výpadok zo vstupného a tiež aktérom v oblasti kultúry a kultúrneho priemyslu, ktorí prepadli cez sito doterajšej pomoci štátu.