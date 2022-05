Výbor pre kultúru a médiá žiada preveriť výpovede a hospodárenie v SND

Bratislava 25. mája (TASR) – Výbor Národnej rady (NR) SR pre kultúru a média žiada Ministerstvo kultúry (MK) SR, aby preverilo správnosť postupov v prípade výpovedí sólistov Opery SND. Výbor sa na tom uzniesol na stredajšej schôdzi, pričom v rámci uznesení požaduje uskutočniť v SND finančný i personálny audit, rovnako tak kontrolu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR v SND. Do výsledkov previerok sa má vedenie divadla zdržať personálnych rozhodnutí.



Rezort kultúry má podľa prijatého uznesenia predložiť do 1. júna výboru záznam o preverení procesov pri ukončení zamestnaneckých pomerov. Člen výboru Robert Halák (OĽANO) zdôvodnil požiadavku pochybnosťou o súlade procesných postupov s pracovnoprávnou legislatívou a vnútornými predpismi v divadle, týkajúcimi sa napríklad prerokovania návrhov s odborovými zväzmi. "Existuje možnosť, že tieto výpovede sú neplatné, v prípade súdneho konania budú anulované," vysvetlil Halák.



V schválených uzneseniach je aj požiadavka na vykonanie finančného a personálneho auditu v súvislosti s vynakladaním verejných zdrojov. Výbor na návrh svojho podpredsedu Dušana Jarjabka (Smer-SD) žiada tiež predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme Rodina), aby z titulu svojej funkcie odporučil Najvyššiemu kontrolnému úradu (NKÚ) vykonanie mimoriadnej kontroly v SND do konca júla. "Žiadame takisto, aby nám MK preukázateľne doložilo existenciu ozdravného plánu, na základe ktorého má byť realizovaná manažmentom SND stabilizácia a rozvoj národného divadla," informoval podpredseda. Jarjabek je presvedčený, že súčasná situácia v SND začína ohrozovať súdržnosť divadla, podľa jeho informácií vzrastá napätie medzi jednotlivými súbormi. Myslí si, že riešením do budúcnosti je ekonomické oddelenie súborov SND.



Na stredajšom zasadnutí výboru, ktorý sa vrátil k debate o situácii v SND, sa zúčastnil aj predseda NRSR Boris Kollár. Pripomenul, že v pondelok prijal sólistov Opery SND a zaujímal sa o situáciu v tejto umeleckej zložke vzhľadom na medializované informácie. "Neprináleží nám hodnotiť umeleckú koncepciu nového vedenia SND, no prináleží nám zaujímať sa o to, či sú v SND dodržiavané všetky predpisy a či je efektívne nakladané s verejnými zdrojmi," upozornil pred poslancami v súvislosti s personálnou politikou tímu generálneho riaditeľa Mateja Drličku, zoštíhľujúceho sólistický súbor opery so zámerom viac využiť externých umelcov.



V prípade žiadosti o kontrolu NKÚ Kollár prisľúbil, že bude promptne konať, upozornil však, že vzhľadom na plán kontrol NKÚ nemôže garantovať realizáciu v stanovenom termíne.



Postup manažmentu SND a zníženie počtu členov sólistického súboru Opery SND vyvolali protest tejto umeleckej zložky divadla. Postupne sa spor s vedením SND dostal až na pôdu parlamentu, kde sa ním na základe medializovaných informácií a vyjadrení dotknutých strán začali zaoberať členovia kultúrneho výboru. Ministerstvo kultúry do sporu vstupovať nechce, upozorňuje na to, že by išlo o politický zásah do rozhodovania kultúrnej inštitúcie. Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO) sa nezúčastnila ani na stredajšom rokovaní výboru NRSR.