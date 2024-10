Výbor pre vzdelávanie má upravený názov, dopĺňa sa o cestovný ruch

Bratislava 23. októbra (TASR) - Výbor Národnej rady (NR) SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport má nový názov. Dopĺňa sa o cestovný ruch. Po novom sa tak volá Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež, šport a cestovný ruch. O zmene rozhodli poslanci parlamentu v stredajšom hlasovaní.



Výbor by tak mal po novom rokovať aj o otázkach patriacich do cestovného ruchu. Poslanci poukázali na to, že zmenou názvu výboru sa vymedzil úsek jeho činnosti.