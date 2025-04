NRSR: Vysokoškoláci sa môžu do 15. mája hlásiť na stáž v parlamente

Bratislava 26. apríla (TASR) - Študenti vysokých škôl sa môžu do 15. mája prihlásiť na stáž v Kancelárii Národnej rady (NR) SR. Program stáže odštartuje začiatkom októbra a potrvať má do 31. mája 2026. Stážisti pôsobia na sekretariátoch parlamentných výborov a na vybraných odboroch Kancelárie NR SR.



Na stáž sa môžu prihlásiť študenti vysokých škôl so záujmom o politické dianie na Slovensku a v zahraničí, študujúci v čase podávania prihlášok aspoň v druhom ročníku vysokoškolského štúdia 1. stupňa, s aktívnou znalosťou anglického jazyka, doplnkovo francúzskeho alebo nemeckého jazyka, prípadne ďalších cudzích jazykov.



Povinnosti a úlohy stážistu závisia od agendy pracoviska, na ktorom študent pôsobí. „Stážisti spravidla vyhľadávajú, triedia a vyhodnocujú rôzne údaje potrebné na prácu NR SR a jej kancelárie, prekladajú informácie z cudzích jazykov, či vypomáhajú počas podujatí organizovaných Kanceláriou NR SR,“ píše kancelária parlamentu na svojom webe.



Pre stážistov sa organizujú aj diskusie s poslancami, prednášky na témy súvisiace s činnosťou parlamentu, prehliadky hlavnej budovy NR SR a priestorov Bratislavského hradu či simulované zasadnutie výboru.



Na jeseň sa začne 28. ročník programu stáže. Rozsah stáže je maximálne 15 hodín týždenne. Viac informácií nájdu študenti na webe parlamentu.