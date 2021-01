Využitie financií z rezervy premiéra môže posudzovať špeciálna komisia

Bratislava 28. januára (TASR) – Využitie prostriedkov z finančnej rezervy premiéra by mohla po novom posudzovať špeciálna komisia, zriadená by mohla byť ako poradný orgán predsedu vlády. Vyplýva to z novely zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy z dielne predsedu ústavnoprávneho výboru Milana Vetráka (OĽANO), ktorú poslanci Národnej rady SR vo štvrtok posunuli do druhého čítania.



„S cieľom zabezpečenia transparentnosti využívania rozpočtových prostriedkov z rezervy predsedu vlády a komplexného posúdenia využitia týchto prostriedkov sa navrhuje zriadiť poradný orgán predsedu vlády v podobe komisie, ktorá by posúdila využitie týchto prostriedkov ešte predtým, ako o využití prostriedkov z rozpočtovej rezervy predsedu vlády rozhodne premiér," píše sa v dôvodovej správe.



Vetrák argumentuje, že obdobné poradné orgány majú zriadené všetci členovia vlády aj niektorí vedúci orgánov štátnej správy, ktorí rozhodujú o poskytnutí dotácií z prostriedkov štátneho rozpočtu.



Novela by mala v prípade schválenia parlamentom a podpísania prezidentkou SR nadobudnúť účinnosť od 1. mája 2021.