Členmi Rady pre vysielanie a retransmisiu budú Cocherová či Izrael

Bratislava 2. decembra (TASR) – Novými členmi Rady pre vysielanie a retransmisiu budú Andrea Cocherová, Pavel Izrael, Lenka Jakubčová a Katarína Začková. Rozhodli o tom poslanci v stredajšej verejnej voľbe, oznámili to v pléne. Poslanci vyberali z 20 kandidátov.



Izraela a Začkovú zvolili na šesťročné funkčné obdobie od 17. decembra. Cocherová nastúpi do funkcie od 14. januára 2021. Jakubčová bude pôsobiť vo funkcii od svojho zvolenia do 26. januára 2025.



Cocherová pôsobí ako konateľka firmy, do funkcie ju navrhla Rada pre reklamu. Izrael je vedúci katedry žurnalistiky na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, nominovala ho poslankyňa Lucia Drábiková (OĽANO). Jakubčová pôsobí ako advokátka, navrhla ju poslankyňa Anna Zemanová (SaS). Začková je reportérkou Rozhlasu a televízie Slovenska, do funkcie ju nominovala Spoločnosť pre trvalo udržateľný život.