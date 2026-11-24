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NRSR: Začala sa mimoriadna schôdza k návrhom v druhom čítaní
Parlament sa v úvode schôdze bude venovať vládnemu návrhu zákona o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 24. novembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok popoludní začali mimoriadnu schôdzu k návrhom, ktoré na riadnej 61. schôdzi prešli do druhého čítania. Na programe majú 44 bodov. Ide prevažne o vládne návrhy, no rokovať sa bude aj o úpravách z dielne koaličných poslancov.
Parlament sa v úvode schôdze bude venovať vládnemu návrhu zákona o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu. Prišlo s ním ministerstvo školstva. Úprava má zaviesť mechanizmus koordinovaného vyhodnocovania rizík radikalizácie a mobilizácie k násiliu. Rezort chcel v rámci nej presadiť aj zákaz sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov. Avizoval však, že tento bod pre prebiehajúce európske notifikačné konanie z návrhu vyčlení a predloží ho neskôr samostatne.
Aj ministerstvo zdravotníctva má v druhom čítaní viaceré návrhy. Chce okrem iného posilniť ochranu proti novým drogám. Prerokovať sa majú takisto body rezortu spravodlivosti. Ten predložil napríklad novelu Ústavy SR, ktorá má zaviesť možnosť ukončiť volebné obdobie parlamentu aj využitím ľudového hlasovania. S viacerými návrhmi prišlo aj ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Chce okrem iného presadiť novelu zákona o prídavku na dieťa, ktorá má predĺžiť vyplácanie daného príspevku, ale aj sprísniť postihy za zanedbávanie školskej dochádzky a výchovných povinností.
Okrem vládnych sú na programe aj návrhy z dielne koaličných poslancov. Smer-SD má v NR SR návrh, ktorým chce umožniť finančnej správe systematicky spolupracovať so strednými odbornými školami a s vysokými školami pri realizácii praktického vyučovania. Hlas predložil novelu ústavy, ktorou chce zaviesť možnosť skrátiť volebné obdobie parlamentu aj referendom. V úprave zákona o dani z príjmov zase navrhuje oslobodenie od tejto dane jedného z rodičov, ktorí vychovávajú alebo v minulosti vychovali štyri a viac detí. Aj SNS prišla s novelou zákona o dani z príjmov. Má umožniť, aby budovy slúžiace prevažne na bývanie vlastných zamestnancov bolo možné odpisovať zrýchlene počas šiestich rokov.
Poslanci si zároveň schválili postup na schôdzi. V utorky, stredy a štvrtky budú rokovať od 9.00 h do 19.00 h. Hlasovať sa počas týchto dní bude o 11.00 h a 17.00 h. V piatky bude rokovací deň trvať od 9.00 h do 16.00 h, hlasovania nebudú. Poslanci si zároveň odsúhlasili, že hlasovanie neprebehne ani vo štvrtok (26. 11.).
Parlament sa v úvode schôdze bude venovať vládnemu návrhu zákona o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu. Prišlo s ním ministerstvo školstva. Úprava má zaviesť mechanizmus koordinovaného vyhodnocovania rizík radikalizácie a mobilizácie k násiliu. Rezort chcel v rámci nej presadiť aj zákaz sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov. Avizoval však, že tento bod pre prebiehajúce európske notifikačné konanie z návrhu vyčlení a predloží ho neskôr samostatne.
Aj ministerstvo zdravotníctva má v druhom čítaní viaceré návrhy. Chce okrem iného posilniť ochranu proti novým drogám. Prerokovať sa majú takisto body rezortu spravodlivosti. Ten predložil napríklad novelu Ústavy SR, ktorá má zaviesť možnosť ukončiť volebné obdobie parlamentu aj využitím ľudového hlasovania. S viacerými návrhmi prišlo aj ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Chce okrem iného presadiť novelu zákona o prídavku na dieťa, ktorá má predĺžiť vyplácanie daného príspevku, ale aj sprísniť postihy za zanedbávanie školskej dochádzky a výchovných povinností.
Okrem vládnych sú na programe aj návrhy z dielne koaličných poslancov. Smer-SD má v NR SR návrh, ktorým chce umožniť finančnej správe systematicky spolupracovať so strednými odbornými školami a s vysokými školami pri realizácii praktického vyučovania. Hlas predložil novelu ústavy, ktorou chce zaviesť možnosť skrátiť volebné obdobie parlamentu aj referendom. V úprave zákona o dani z príjmov zase navrhuje oslobodenie od tejto dane jedného z rodičov, ktorí vychovávajú alebo v minulosti vychovali štyri a viac detí. Aj SNS prišla s novelou zákona o dani z príjmov. Má umožniť, aby budovy slúžiace prevažne na bývanie vlastných zamestnancov bolo možné odpisovať zrýchlene počas šiestich rokov.
Poslanci si zároveň schválili postup na schôdzi. V utorky, stredy a štvrtky budú rokovať od 9.00 h do 19.00 h. Hlasovať sa počas týchto dní bude o 11.00 h a 17.00 h. V piatky bude rokovací deň trvať od 9.00 h do 16.00 h, hlasovania nebudú. Poslanci si zároveň odsúhlasili, že hlasovanie neprebehne ani vo štvrtok (26. 11.).