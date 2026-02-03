< sekcia Slovensko
Zákon o azyle má nahradiť nová legislatíva o medzinárodnej ochrane
Autor TASR
Bratislava 3. februára (TASR) - Zákon o azyle by mal nahradiť nový zákon o medzinárodnej ochrane. Pracoval by s novou terminológiou a zaviedol by inštitút azylu na hraniciach či možnosť obmedziť slobodu pohybu žiadateľa o takýto azyl. Vyplýva to z návrhu zákona, ktorý v utorok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Ministerstvo vnútra, ktoré návrh pripravilo, chce takto reflektovať požiadavky vyplývajúce z reformy azylovej a migračnej politiky, ktorú minulý rok prijala EÚ.
„Popri medzinárodnej ochrane návrh upravuje aj národný status, ktorým sa rozumie udelenie azylu na účel zlúčenia rodiny, udelenie doplnkovej ochrany na účel zlúčenia rodiny alebo udelenie azylu z humanitných dôvodov,“ uviedol rezort vnútra v návrhu.
Ministerstvo by chcelo zaviesť i inštitút konania o azyle na hraniciach. Na to potrebovalo systémovo nastaviť spoluprácu medzi správnymi orgánmi a súdmi. Konanie o azyle na hraniciach by sa totiž muselo zrealizovať v lehote do 12 týždňov od zaregistrovania žiadosti. Vo výnimočných prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť na 16 týždňov. Lehoty by zahŕňali aj prípadné odvolacie konanie.
V prípade, že by nová legislatívna úprava začala platiť, umožnila by takisto obmedziť slobodu pohybu žiadateľov o azyl na hraniciach. „Zavádza inštitút bezplatného právneho poradenstva, na ktoré budú mať žiadatelia nárok už počas správneho konania, a tiež povinnosť vyhotovovať zvukové záznamy z pohovoru so žiadateľom,“ priblížil v návrhu rezort vnútra.
Ministerstvo plánuje návrhom znovelizovať aj ďalšie právne predpisy. Medzi nimi napríklad zákon o pobyte cudzincov, Správny súdny poriadok, Trestný zákon alebo Trestný poriadok. Nový zákon by mohol byť účinný od 12. júna 2026.
