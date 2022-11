NRSR: Zákon o HaZZ sa upraví, novela prináša viaceré zmeny

Bratislava 8. novembra (TASR) - Novela zákona o Hasičskom a záchrannom zbore (HaZZ) prinesie viaceré úpravy. Medzi nimi zmeny dôvodov zaradenia mimo činnej štátnej služby, napríklad z dôvodu vyslania do zahraničia alebo straty psychickej spôsobilosti na výkon doterajšej funkcie. Úprava sa týka aj nároku na viac dní dovolenky pri príslušníkovi zboru, ktorý sa trvale stará o dieťa, a tiež rekondičného pobytu aj formou aktívneho odpočinku na Slovensku na základe písomnej žiadosti. Národná rada (NR) SR novelu v utorok schválila.



Rozšíri sa definícia štátnej služby príslušníkov HaZZ a Horskej záchrannej služby (HZS) o plnenie úloh zboru v zahraničí. Rezort argumentuje, že príslušník zboru môže byť vyslaný na vykonávanie štátnej služby v zahraničí na plnenie úloh v misii, môže byť poverený funkciou vedúceho diplomatickej misie a podobne. Novela hovorí aj o možnosti dočasného vyslania do zahraničia.



Dôvody zaradenia príslušníka zboru mimo činnej štátnej služby sa doplnia o situáciu, keď nemôže podľa záverov psychologického vyšetrenia o psychickej spôsobilosti vykonávať funkciu a písomne nesúhlasil s preložením alebo preradením na inú vhodnú funkciu, najdlhšie na 24 mesiacov. Do času výsluhy rokov v hodnosti sa navrhuje nezapočítavať ani zaradenie mimo činnej štátnej služby.



V zákone sa tiež nahradí pojem "duševná spôsobilosť" pojmom "psychická spôsobilosť". Zakotví sa tiež povinnosť príslušníka zboru podrobiť sa v súvislosti s výkonom služby dychovej skúške či vyšetreniu na účel zistenia alkoholu a omamných látok. Poslanci schválili aj pozmeňujúci návrh týkajúci sa funkcie príplatkov za riadenie pre jednotlivé funkcie nadriadených.



Účinnosť má novela nadobudnúť 1. januára 2023.