Žiga: Treba prijať rozpočet, o ÚŠP sa možno bude rokovať v januári

Bratislava 14. decembra (TASR) - Prioritou vládnej koalície je prijať návrh štátneho rozpočtu na rok 2024 ešte do konca roka, aby sme sa vyhli rozpočtovému provizóriu. Tomu sa prispôsobí priebeh aktuálnej 6. schôdze Národnej rady (NR) SR. Novinárom to vo štvrtok povedal podpredseda NR SR Peter Žiga (Hlas-SD). Za jednu z alternatív označil možnosť, že by sa o zrušení Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) rokovalo až v januári.



Žiga avizuje, že o ďalšom postupe na schôdzi by sa mali poslanci dohodnúť na poslaneckom grémiu. Aj Smer-SD hovorí o rozpočte ako o priorite aktuálnej schôdze. "Téma rokovaní v parlamente počas sviatkov bude pravdepodobne otvorená na poslaneckom grémiu a bude sa o nej hlasovať v pléne. Pre Smer-SD je prioritná téma štátny rozpočet," uviedol pre TASR tlačový odbor strany Smer-SD.



Poslanci na aktuálnej 6. schôdzi diskutujú už tretí deň o tzv. konsolidačnom balíku z dielne vlády. Opozícia sa snaží diskusiu naťahovať, docieliť chce stiahnutie návrhu o zrušení ÚŠP či zmenách v zákone o ochrane oznamovateľov. Opozícia hovorí o ohrození právneho štátu, kritizuje aj to, že také dôležité zmeny sa prerokúvajú bez širšej diskusie a v skrátenom legislatívnom konaní. Na programe schôdze je okrem rozpočtu napríklad aj zmena kompetenčného zákona a viacero vládnych noviel, o ktorých sa taktiež rokuje v skrátenom legislatívnom konaní.