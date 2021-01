Zmeny pri asistovanom sčítaní obyvateľov prerokujú v zrýchlenom režime

Bratislava 26. januára (TASR) – Zmeny pri asistovanom sčítaní obyvateľov prerokujú poslanci Národnej rady SR v skrátenom legislatívnom konaní. Rozhodli o tom v utorkovom hlasovaní.



Z návrhu zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 z dielne Štatistického úradu SR vyplýva, že asistované sčítanie by sa malo dať vykonať aj neskôr ako v dobe sčítania, a to do konca októbra. Dôvodom má byť snaha predísť ďalšiemu zvýšeniu ohrozenia zdravia najzraniteľnejších obyvateľov ochorením COVID-19 v čase pandémie.



Naliehavosť prijatia návrhu zákona podľa predkladateľov vyplýva z odôvodneného predpokladu pretrvávania závažnej epidemiologickej situácie spôsobenej šírením ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike aj počas blížiacej sa doby sčítania obyvateľov. To je naplánované v období od 15. februára do 31. marca.



Dôvodom zmeny má byť aj snaha zabrániť zníženiu kvality a komplexnosti výsledkov sčítania obyvateľov, a tým aj čiastočnému znehodnoteniu celkových výsledkov sčítania. Rovnako má ísť o ambíciu zabrániť zníženiu efektivity celkových vynaložených rozpočtových prostriedkov na sčítanie zo štátneho rozpočtu.



„Táto situácia vyvoláva potrebu vykonať asistované sčítanie obyvateľov, ktorí sa nedokážu z dôvodu zdravotných obmedzení, veku alebo nedostatku digitálnych zručností sčítať prostredníctvom elektronických formulárov na sčítanie obyvateľov sami a ani s pomocou blízkych osôb alebo iných osôb, s ktorými žijú v jednej bytovej domácnosti, v neskoršom období ako počas doby sčítania obyvateľov," píše sa v predloženom materiáli.