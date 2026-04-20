NRSR: Zo stavu v SNG a SNM sa navzájom obviňujú koalícia a opozícia
Podpredsedníčka výboru Jaurová je presvedčená, že zistenia v kontrolovanom období poukazujú predovšetkým na to, že súčasné vedenie ministerstva nedokázalo nastaviť proces systémového riadenia.
Autor TASR
Bratislava 20. apríla (TASR) - Správa Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR o stave investičných projektov v kultúre a riadení Slovenského národného múzea (SNM) a Slovenskej národnej galérie (SNG) verifikuje zistenia o pochybeniach, ktoré sa udiali za predchádzajúceho vedenia rezortu i kontrolovaných organizácií. Na pondelkovom zasadnutí Výboru Národnej rady (NR) SR pre kultúru a médiá to vyhlásili predstavitelia Ministerstva kultúry (MK) SR. Podpredsedníčka výboru Zora Jaurová (PS) si, naopak, myslí, že hlavným výstupom správy je fakt o absencii systémového riadenia i stratégie rozvoja kultúry a neschopnosti súčasného vedenia rezortu to napraviť.
„Správa NKÚ potvrdila naše zistenia, ktoré vyšli z interných auditov,“ zdôraznila ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nominantka SNS). V reakcii na výčitku smerom k stratégiám upozornila na nevyhnutnosť modifikovať plány podľa aktuálnej situácie, ktoré si vyžadujú kroky na sanáciu najzávažnejších problémov.
Podpredsedníčka výboru Jaurová je presvedčená, že zistenia v kontrolovanom období poukazujú predovšetkým na to, že súčasné vedenie ministerstva nedokázalo nastaviť proces systémového riadenia. „Tá hlavná otázka zo správy teda nie je na riaditeľov SNG a SNM, súčasných ani predchádzajúcich, ale na súčasné vedenie rezortu, ktoré nedokázalo za dva a pol roka urobiť nič s nastavením systémového riadenia a strategického rozvoja kultúry,“ uviedla opozičná poslankyňa. Poukázala na to, že rezort odignoroval aj existujúcu stratégiu rozvoja kultúry a kreatívneho priemyslu a nenadviazal na to akčnými plánmi.
Generálny tajomník služobného úradu MK Lukáš Machala v diskusii zdôraznil, že 90 percent zistení NKÚ sa týka obdobia rezortu pod vedením Natálie Milanovej a Silvie Hroncovej. Odmieta preto zodpovednosť súčasného vedenia ministerstva za stav pomenovaný kontrolórmi. V prípade stratégií poukázal na ich realizovateľnosť. „Je fajn vytvárať krásne stratégie, no ak nemáte personálne kapacity na ich implementáciu, aj tá najlepšia stratégia sa mení na zdrap papiera,“ skonštatoval.
Generálny riaditeľ Slovenskej národnej galérie Juraj Králik vo svojom stanovisku na pôde výboru poukázal na to, že gro výčitiek kontrolórov sa týkalo „megalomanskej“ prestavby galérie, počas ktorej prišlo k desiatkam pochybení i porušení viacerých zákonov. „Aj keď sa správa NKÚ týka obdobia štyroch mojich predchodcov, konštatované pochybenia sa udiali za éry generálnej riaditeľky Alexandry Kusej,“ upozornil Králik, ktorý pripomenul, že viaceré záležitosti sú predmetom prešetrovania orgánmi činnými v trestnom konaní.
Generálna riaditeľka SNM Vieroslava Bernátová upozornila, že na viacero upozornení NKÚ, týkajúcich sa obdobia pred jej nástupom, zareagoval jej manažment nápravnými opatreniami. „Z dôvodu opakujúcich sa zistení sme pristúpili k aktualizácii smernice v oblasti verejného obstarávania, zverejňovania zmlúv či depozitárnych predpisov, v tomto prípade sme posilnili aj kontrolnú činnosť,“ uviedla Bernátová. Informovala takisto o postupe v prípade obnovy hradu Krásna Hôrka. „Dbám na to, aby práce boli vykonávané transparentne, boli prístupné a kontrolovateľné,“ zdôraznila.
Členovia výboru Dana Kleinert (PS) a Roman Malatinec (nezaradený) kritizovali Králika, keďže neregistrujú zadefinovanie postupov a opatrení, ktoré majú reagovať na zistenia NKÚ. Králik reagoval, že vo veci sa realizujú konzultácie s kontrolným úradom, o stratégii riadenia chce viac hovoriť 4. mája pri odpočte SNG za minulý rok.
Podpredsedníčka NKÚ Henrieta Crkoňová v tejto súvislosti potvrdila, že v prípade kontrolovaných subjektov evidujú snahu prijímať opatrenia. „Vnímame to pozitívne, samozrejme, efekt týchto opatrení bude závisieť aj od kvality ich implementácie,“ dodala.
Výbor na záver prijal uznesenie, ktorým do 30. novembra uložil úlohu MK predložiť plán realizácie investičných projektov obnovy národných kultúrnych pamiatok v správe štátu vrátane harmonogramu plnenia a zabezpečenia finančného krytia, do konca júla majú šéfovia SNG a SNM predstaviť členom výboru dlhodobú stratégiu rozvoja inštitúcií.
NKÚ zverejnil koncom februára zistenia z kontrolnej akcie zameranej na hospodárenie a riadenie Slovenského národného múzea a Slovenskej národnej galérie v období rokov 2022 - 2024. Na ich základe upozornil na nesystémové riadenie, ktoré ohrozuje hospodárenie aj ochranu kultúrneho dedičstva. Poukázali na to medziiným na príklade obnovy hradu Krásna Hôrka a Spišského hradu či obnovy sídelnej budovy SNG a ochrany zbierkového fondu. Kontrolóri v záveroch odporučili systémovo prepojiť riadenie obnovy národných kultúrnych pamiatok s riadením veľkých investičných projektov rezortu kultúry, ministerstvo by malo takisto posilniť dohľad nad riadením oboch inštitúcií. K správe NKÚ sa parlamentný výbor stretol už v polovici marca, nerokoval však, keďže nebol uznášaniaschopný.
„Správa NKÚ potvrdila naše zistenia, ktoré vyšli z interných auditov,“ zdôraznila ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nominantka SNS). V reakcii na výčitku smerom k stratégiám upozornila na nevyhnutnosť modifikovať plány podľa aktuálnej situácie, ktoré si vyžadujú kroky na sanáciu najzávažnejších problémov.
Podpredsedníčka výboru Jaurová je presvedčená, že zistenia v kontrolovanom období poukazujú predovšetkým na to, že súčasné vedenie ministerstva nedokázalo nastaviť proces systémového riadenia. „Tá hlavná otázka zo správy teda nie je na riaditeľov SNG a SNM, súčasných ani predchádzajúcich, ale na súčasné vedenie rezortu, ktoré nedokázalo za dva a pol roka urobiť nič s nastavením systémového riadenia a strategického rozvoja kultúry,“ uviedla opozičná poslankyňa. Poukázala na to, že rezort odignoroval aj existujúcu stratégiu rozvoja kultúry a kreatívneho priemyslu a nenadviazal na to akčnými plánmi.
Generálny tajomník služobného úradu MK Lukáš Machala v diskusii zdôraznil, že 90 percent zistení NKÚ sa týka obdobia rezortu pod vedením Natálie Milanovej a Silvie Hroncovej. Odmieta preto zodpovednosť súčasného vedenia ministerstva za stav pomenovaný kontrolórmi. V prípade stratégií poukázal na ich realizovateľnosť. „Je fajn vytvárať krásne stratégie, no ak nemáte personálne kapacity na ich implementáciu, aj tá najlepšia stratégia sa mení na zdrap papiera,“ skonštatoval.
Generálny riaditeľ Slovenskej národnej galérie Juraj Králik vo svojom stanovisku na pôde výboru poukázal na to, že gro výčitiek kontrolórov sa týkalo „megalomanskej“ prestavby galérie, počas ktorej prišlo k desiatkam pochybení i porušení viacerých zákonov. „Aj keď sa správa NKÚ týka obdobia štyroch mojich predchodcov, konštatované pochybenia sa udiali za éry generálnej riaditeľky Alexandry Kusej,“ upozornil Králik, ktorý pripomenul, že viaceré záležitosti sú predmetom prešetrovania orgánmi činnými v trestnom konaní.
Generálna riaditeľka SNM Vieroslava Bernátová upozornila, že na viacero upozornení NKÚ, týkajúcich sa obdobia pred jej nástupom, zareagoval jej manažment nápravnými opatreniami. „Z dôvodu opakujúcich sa zistení sme pristúpili k aktualizácii smernice v oblasti verejného obstarávania, zverejňovania zmlúv či depozitárnych predpisov, v tomto prípade sme posilnili aj kontrolnú činnosť,“ uviedla Bernátová. Informovala takisto o postupe v prípade obnovy hradu Krásna Hôrka. „Dbám na to, aby práce boli vykonávané transparentne, boli prístupné a kontrolovateľné,“ zdôraznila.
Členovia výboru Dana Kleinert (PS) a Roman Malatinec (nezaradený) kritizovali Králika, keďže neregistrujú zadefinovanie postupov a opatrení, ktoré majú reagovať na zistenia NKÚ. Králik reagoval, že vo veci sa realizujú konzultácie s kontrolným úradom, o stratégii riadenia chce viac hovoriť 4. mája pri odpočte SNG za minulý rok.
Podpredsedníčka NKÚ Henrieta Crkoňová v tejto súvislosti potvrdila, že v prípade kontrolovaných subjektov evidujú snahu prijímať opatrenia. „Vnímame to pozitívne, samozrejme, efekt týchto opatrení bude závisieť aj od kvality ich implementácie,“ dodala.
Výbor na záver prijal uznesenie, ktorým do 30. novembra uložil úlohu MK predložiť plán realizácie investičných projektov obnovy národných kultúrnych pamiatok v správe štátu vrátane harmonogramu plnenia a zabezpečenia finančného krytia, do konca júla majú šéfovia SNG a SNM predstaviť členom výboru dlhodobú stratégiu rozvoja inštitúcií.
NKÚ zverejnil koncom februára zistenia z kontrolnej akcie zameranej na hospodárenie a riadenie Slovenského národného múzea a Slovenskej národnej galérie v období rokov 2022 - 2024. Na ich základe upozornil na nesystémové riadenie, ktoré ohrozuje hospodárenie aj ochranu kultúrneho dedičstva. Poukázali na to medziiným na príklade obnovy hradu Krásna Hôrka a Spišského hradu či obnovy sídelnej budovy SNG a ochrany zbierkového fondu. Kontrolóri v záveroch odporučili systémovo prepojiť riadenie obnovy národných kultúrnych pamiatok s riadením veľkých investičných projektov rezortu kultúry, ministerstvo by malo takisto posilniť dohľad nad riadením oboch inštitúcií. K správe NKÚ sa parlamentný výbor stretol už v polovici marca, nerokoval však, keďže nebol uznášaniaschopný.