NRSR: Diskusia o návrhu na vyslovenie nedôvery vláde pokračuje 12.12

Bratislava 11. decembra (TASR) - Diskusia o návrhu na vyslovenie nedôvery vláde v Národnej rade (NR) SR bude pokračovať v pondelok (12. 12.) od 9.00 h. Prihlásených je do nej ešte niekoľko poslancov písomne, po nich sa budú môcť zákonodarcovia hlásiť aj ústne.



V diskusii doteraz vystúpili členovia vlády i premiér Eduard Heger (OĽANO), vyjadril sa aj predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). Návrh predniesol líder SaS Richard Sulík. Ten si vie predstaviť, že by po páde vlády nastala jej riadna a zmysluplná rekonštrukcia. V takom prípade by ju SaS podporila, no nebola by jej súčasťou. Občiansko-demokratická platforma OĽANO a ďalší nezaradení poslanci vyzvali na presun termínu hlasovania až na január. Chcú vytvoriť priestor na rokovania. Liberáli to odmietajú. SaS, Smer-SD aj nezaradení poslanci z Hlasu-SD už avizovali podporu vysloveniu nedôvery vláde, urobil tak aj nezaradený poslanec Tomáš Valášek.



Hlasovanie o osude vlády je naplánované zatiaľ na utorok 13. decembra, rovnako by sa malo hlasovať aj o návrhu štátneho rozpočtu. Predseda parlamentu už avizoval, že ak by vláda padla, o zákone roka by sa nehlasovalo a rokovanie by prerušil. Ak by k pádu vlády nedošlo, poslanci by mali hlasovať aj o ďalších prerokovaných bodoch z programu 78. schôdze, napríklad o zákone o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a pre seniorov či o novele zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.



Na riadnej 78. schôdzi čaká zákonodarcov aj niekoľko ďalších neprerokovaných bodov. Napríklad novela Exekučného poriadku či Obchodného zákonníka. Venovať by sa mali aj novele zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy či návrhu zákona o solidárnom príspevku z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií. Do programu pribudol aj návrh na uvoľnenie peňazí zo štátnych finančných aktív na oddlžovanie nemocníc.