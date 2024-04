NRSR:Do 30.4. musia funkcionári podať oznámenie o majetkových pomeroch

Bratislava 20. apríla (TASR) - Už len do 30. apríla majú verejní funkcionári čas podať oznámenie o majetkových pomeroch. Za nepodanie oznámení v lehote im hrozia pokuty. Verejní funkcionári oznámenie podávajú na tlačive, ktoré je zverejnené na webe NR SR aj s metodickým usmernením.



Parlament na webe pripomína, že podľa ústavného zákona sú verejní funkcionári povinní podať oznámenie do 30 dní od ujatia sa výkonu funkcie. Počas výkonu funkcie majú túto povinnosť vždy do 30. apríla. "Oznámenie sa podáva za predchádzajúci rok, v ktorom sa verejný funkcionár ujal verejnej funkcie," píše sa v dokumentoch na webe NR SR.



Povinnosť podať oznámenie o majetkových pomeroch sa podľa zákona týka prezidenta SR, poslancov NR SR, členov vlády, štátnych tajomníkov, vedúcich ústredných orgánov štátnej správy, sudcov Ústavného súdu SR, predsedu a podpredsedov Najvyššieho súdu SR, členov Súdnej rady SR, generálneho prokurátora či verejného ochrancu práv.



Rovnakú povinnosť majú napríklad aj náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR, riaditeľ Slovenskej informačnej služby, rektori verejných vysokých škôl a ďalší. Oznámenie musia podať aj verejní funkcionári, ktorých do funkcie nominoval štát alebo právnická osoba so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu.