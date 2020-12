Do programu schôdze NR SR pribudla novela o cestnej premávke

Bratislava 2. decembra (TASR) – Poslanci Národnej rady SR budú na aktuálnej 18. schôdzi rokovať aj o vládnej novele zákona o pobyte cudzincov a o novele zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. Vláda navrhuje o nich rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Poslanci zaradili nové body do programu schôdze na návrh štyroch koaličných poslancov.



Zároveň by mali poslanci rokovať o návrhu na vyslovenie súhlasu NR SR s použitím štátnych finančných aktív na realizáciu finančnej stabilizácie zdravotníckych zariadení. Z návrhu vyplýva, že na oddlženie nemocníc by mali ísť financie do výšky 575 miliónov eur.



Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že spolu s Ministerstvom financií SR vytvorilo finančný mechanizmus, v rámci ktorého budú mať veritelia možnosť uspokojiť svoje pohľadávky voči nemocniciam. Proces má byť transparentný, efektívny a postavený na princípe rovnakých podmienok účasti pre všetkých.