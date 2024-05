Dolinková chce čoskoro predložiť projekt univerzitnej nemocnice

Bratislava 2. mája (TASR) - Projekt výstavby univerzitnej nemocnice v Bratislave chce ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) predložiť najbližšie dni aj na vládu a predstaviť ho aj verejnosti. Deklarovala, že o postupe komunikovali aj s predsedom vlády Robertom Ficom (Smer-SD). Vyplýva to z jej vyjadrenia v pléne Národnej rady (NR) SR počas štvrtkovej hodiny otázok v reakcii na opozičného poslanca KDH Petra Stachuru.



"Bude to v lehote dní," reagovala ministerka na otázku, kedy chce projekt nemocnice predstaviť. Predpokladá, že projekt bude už na rokovaní vlády budúci týždeň. Ak by kabinet pre štátny sviatok nezasadal, tak ten nasledujúci. Podotkla, že bez toho, aby rozhodnutie prešlo vládou, sú akékoľvek tvrdenia či vyjadrenia bezpredmetné. Deklarovala, že od momentu prijatia vládou bude rezort projekt komunikovať.



Ministerka doplnila, že zmena pri projekte výstavby univerzitnej nemocnice bola analyzovaná v súčinnosti so zmluvne dohodnutým dodávateľom. "A to tak, aby pripravovaná zmena projektu v čo najväčšej miere využila už doteraz odovzdané časti diela a zabezpečila aj čo najväčšiu efektívnosť zámeru celého projektu, aby nová univerzitná v Bratislave bola postavená v čo najkratšej dobe a za čo najlepšie peniaze," povedala.