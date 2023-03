NRSR:Niektoré procesy v Envirofonde by sa mohli zefektívniť a urýchliť

Bratislava 12. marca (TASR) - Niektoré procesy v Envirofonde by sa mohli zefektívniť a urýchliť. V rámci mimoriadnych environmentálnych situácií by sa mohol financovať kalamitný výskyt hmyzu a zosuvy pôdy. Vyplýva to z poslaneckého návrhu novely zákona o Environmentálnom fonde, ktorému by sa mala Národná rada (NR) SR venovať na najbližšej schôdzi.



"Považujeme za nevyhnutné, aby verejné prostriedky, ktorými disponuje Environmentálny fond, boli práve v dnešnej situácii, kde sa kladie osobitný dôraz na ochranu životného prostredia vo všetkých segmentoch ľudskej činnosti, využívané efektívne a aby bol zabezpečený rýchly a transparentný proces poskytovania podpory z prostriedkov Environmentálneho fondu vo forme dotácií a úverov," skonštatovali poslanci.



Zo zákona by sa mohla vypustiť podmienka podporiť realizáciu takých aktivít, ktoré sa týkajú chráneného územia zahŕňajúceho aspoň päť obcí. Cieľom je podľa poslancov nelimitovať žiadateľov v minimálnom počte obcí, ale umožniť poskytnutie podpory pre viacerých oprávnených žiadateľov.



Novelou zákona by sa mala zaviesť možnosť dvojkolového spôsobu podávania a hodnotenia žiadostí o podporu, čo má proces zjednodušiť a znížiť žiadateľom súvisiace náklady. Súčasne novela nebráni pôvodnému jednokolovému procesu podávania a hodnotenia žiadostí.



Zároveň by zoznam činností, na ktoré bude možné požiadať o podporu z prostriedkov Environmentálneho fondu, mal byť zverejnený už v decembri predchádzajúceho roka. V rámci financovania riešení mimoriadne závažných environmentálnych situácií by tiež nemalo byť potrebné odporučenie rady fondu pred rozhodnutím ministra životného prostredia, uvádza sa v návrhu.



Poslanci navrhujú účinnosť od 1. júla tohto roka.