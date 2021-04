Podmienky schvaľovania dotácií na projekty menšín sa majú meniť

Bratislava 17. apríla (TASR) – Podmienky navrhovania a voľby členov do odborných rád Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM), ktoré rozhodujú o dotáciách, sa majú zmeniť. Po novom by oprávnenie mali mať len tie organizácie národnostnej menšiny, ktoré budú zapísané v registri vedenom samotným fondom. Vyplýva to z návrhu novely zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín, ktorý do parlamentu predložila skupina koaličných poslancov.



V novele spresňujú definíciu kultúrnej organizácie národnostnej menšiny i registra ako verejne prístupnej evidencie kultúrnych organizácií, ktoré sa podieľajú na voľbe a výbere kandidátov na členov odborných rád.



"Podľa súčasného stavu sa na zhromaždení organizácií príslušných národnostných menšín môžu zúčastniť zástupcovia organizácií, ktorí sa prihlásia na výzvu riaditeľa fondu a spĺňajú zákonom určené podmienky, aj keď reálne nevykonávajú žiadne aktivity," pripomenuli predkladatelia. "Novelou zákona sa má docieliť to, že svojho zástupcu na zhromaždenie organizácií príslušnej národnostnej menšiny bude oprávnená navrhnúť len organizácia spĺňajúca podmienky, zapísaná v registri kultúrnych organizácií národnostných menšín, ktorá vyvíja aktívnu činnosť v oblasti svojho pôsobenia," vysvetlili.



Podrobnosti o spôsobe preukázania splnenia podmienok žiadateľom o zápis do registra ustanoví všeobecne záväzným predpisom ministerstvo kultúry.



Jeden z predkladateľov, Peter Pollák mladší (OĽANO), na sociálnej sieti uviedol, že dôvodom návrhu novely je dlhotrvajúca kritika FPKNM a "zneužívanie peňazí na osobné účely, ktoré menšinám nijako nepomáhali". Pripomenul tak medializované prípady, keď odborné rady pre rómsku národnostnú menšinu schválili granty pre žiadateľov prepojených s členmi odborných rád.



Novela má v prípade schválenia platiť od augusta 2021.