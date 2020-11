Pellegriniho Hlas-SD vidí nejasnosti pri druhom kole testovania

Bratislava 4. novembra (TASR) - Nezaradení poslanci Národnej rady (NR) SR pôsobiaci v stane Hlas-sociálna demokracia poukázali na nejasnosti pri druhom kole testovania na ochorenie COVID-19 na Slovensku. Pýtajú sa, ako vláda dospela k číslu 0,7 percenta miery infekčných, ktoré je rozhodujúce pri pretestovaní konkrétnych regiónov. Zdôraznili potrebu zverejnenia presných dát a počtu nakazených v prvom kole, aby sa vysvetlili aj pochybnosti jednotlivých samospráv. Skonštatovali to na stredajšej tlačovej konferencii.



Expremiér a nezaradený poslanec NR SR Peter Pellegrini chce byť podľa vlastných slov objektívny, preto pripustil, že nečakal taký výsledok prvého kola testovania, aký sa podarilo dosiahnuť. Zarazila ho ale neochota Ozbrojených síl (OS) SR poskytovať samosprávam detailné informácie o dátach. "Ak niekto niečo zatajuje, vzbudzuje to určitú mieru nedôvery," uviedol s tým, že vníma vyjadrenie premiéra Igora Matoviča (OĽANO), že dáta budú k dispozícii do niekoľkých dní. Verí preto, že sa čoskoro verejnosť dozvie, ako dáta vznikli, aj o nákladoch na akciu. Poznamenal, že aj pri druhom kole sú nejasnosť v opatreniach. Ľudia sa podľa neho pýtajú napríklad na trvanie desaťdňovej karantény, či platí ešte od prvej časti testovania, alebo sa bude rátať nanovo od tohto víkendu a podobne.



Poslanec Ján Ferenčák (nezaradený) skonštatoval, že to, ako dopadlo prvé kolo testovania, je na 90 percent zásluha samospráv, starostov, primátorov a ľudí, ktorí im pri zabezpečení chodu akcie pomáhali. Pýta sa, ako vláda pomôže samosprávam, keď ju budú potrebovať, a čo bude s nákladmi, ktoré im vznikli. "Ešte sa nepreplatili ani náklady z prvej vlny pandémie," podotkol s tým, že to potrebujú do konca roka uzavrieť, aby mohli ukončiť fiškálny rok.



Richard Raši (nezaradený) zas dodal, že si naďalej kladú rovnaké otázky ako odborníci. "Konzílium odborníkov odporučilo premiérovi nerobiť plošné druhé kolo, ale robiť ho len tam, kde je miera infekčných ľudí po prvom kole na úrovni 1,5 percenta," uviedol. Pýta sa, kto teda rozhodol o hranici 0,7 percenta pri rozhodovaní o regiónoch, ktoré bude treba pretestovať.