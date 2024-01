Poslanci sa v závere rokovania vrátili k novele Trestného zákona

Bratislava 12. januára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili piatkové rokovanie príspevkami do diskusie k návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie k novele Trestného zákona. Piatkovému rokovaniu v pléne však od rána dominovala debata k vrátenej novele kompetenčného zákona, ktorú vetovala prezidentka Zuzana Čaputová, a poslanci sa ňou tak musia opäť zaoberať. Poslanci sa opäť zídu v utorok (16. 1.), keď majú hlasovať o prerokovaných bodoch.



Opoziční poslanci v piatok deklarovali, že súhlasia s výhradami prezidentky pri kompetenčnom zákone. Na rozpravu mali obmedzený čas.



V utorok by mali hlasovať o tom, či sa stotožnia s výhradami prezidentky pri kompetenčnom zákone, alebo novelu schvália v pôvodnom znení. V tajnej voľbe majú tiež rozhodnúť o predsedovi štátnej volebnej komisie.



Od utorka rána má zároveň pokračovať diskusia k Trestnému zákonu. Poslanci ju začali ešte v pondelok (8. 1.). Zapája sa do nej v drvivej väčšine opozícia. Po prerokovaní návrhu na skrátené konanie má nasledovať rokovanie o novele v prvom čítaní. Novela predpokladá zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry, ako aj zmenu pri niektorých trestných sadzbách.