Poslanci v závere dňa rokovali o výrube drevín

Bratislava 14. mája (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa v závere dňa venovali novele zákona o ochrane prírody a krajiny. Plénum sa jej venuje v skrátenom legislatívnom konaní. Novela ráta so zjednodušením výrubu drevín. Envirorezort to považuje za významné preventívne opatrenie na zníženie stretov človeka s medveďom aj na zníženie škôd spôsobovaných zverou na poľnohospodárskych plodinách a ovocných sadoch.



V stredu (15. 5.) ráno by sa mala začať mimoriadna schôdza, na ktorej sa má rokovať o zmenách v Rozhlase a televízii Slovenska (RTVS), inštitúcia sa má zmeniť na Slovenskú televíziu a rozhlas (STVR). Návrh nového zákona koncom apríla schválila vláda. Formálne nerozdeľuje súčasnú RTVS, mení však pravidlá kreovania orgánov telerozhlasu. Dňom jeho účinnosti má zaniknúť mandát súčasného riaditeľa Ľuboša Machaja i členov Rady RTVS.



Predstavitelia koalície argumentovali potrebu zmien neobjektívnosťou verejnoprávnej televízie a rozhlasu či neudržateľnosťou súčasného modelu fungovania. Opozícia, viacero mimovládnych organizácií i vedenie RTVS návrh kritizovali. Hovoria o účelových zmenách.