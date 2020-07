Peter Pellegrini namieta proti skráteným konaniam

Bratislava 14. júla (TASR) – Podpredseda Národnej rady SR Peter Pellegrini (nezaradený) apeluje na predsedu parlamentu Borisa Kollára, aby v súvislosti s predkladanými návrhmi na skrátené legislatívne konanie k viacerým vládnym novelám zjednal nápravu a upozornil vládu. „To, čo sa dnes deje, to už nie je zdravé," podotkol. Vláda si podľa neho musí uvedomiť, že podlieha parlamentu.



„Kým zo začiatku sa to ešte dalo nejakým spôsobom chápať vzhľadom na COVID-19, dnes mám pocit, že si vládna koalícia a ministri zvykli, že čo im v pondelok napadne, to vo štvrtok majú v NR SR schválené," poznamenal Pellegrini. Šéf parlamentu by mal podľa neho zjednať nápravu a odkázať vláde, aby si na to nezvykala. Zároveň si má podľa neho uvedomiť, že parlament jej nastavuje mantinely, v rámci ktorých má fungovať.



Pellegrini chce apelovať aj na prezidentku, aby zvážila, kedy parlamentu vráti niektorý zo zákonov v skrátenom legislatívnom konaní s tým, že zrýchlený režim nebol opodstatnený. „Bude to, dúfam, varovný prst pre vládnu koalíciu," dodal.