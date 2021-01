Šéf Úradu špeciálnej prokuratúry má byť podľa Za ľudí nepodplatiteľný

Bratislava 26. januára (TASR) – Špeciálny prokurátor by mal byť nepodplatiteľný a dokazovať to má svojím životným príbehom. Tieto kritériá má na nového šéfa Úradu špeciálnej prokuratúry strana Za ľudí. Vyhlásila to predsedníčka strany a vicepremiérka Veronika Remišová. Strana si chce počkať na výsledky verejného vypočutia a následne sa rozhodnúť, koho zo štyroch kandidátov podporí vo voľbe v parlamente.



Remišová vylučuje špekulácie, že by v prípade odchodu SaS z koalície odišla aj časť poslancov Za ľudí. Označila to za hoax a dodala, že nikdy o takej možnosti nediskutovali. Pripomenula, že Za ľudí vstupovala do koalície tvorenej štyrmi stranami. „Šli sme do toho s tým, že budeme v štvorkoalícii. Bude dobré, keď bude vládna koalícia stabilná, keď v nej budú štyri strany," skonštatovala na utorkovej tlačovej konferencii.



Šéfka Za ľudí zopakovala, že po celoplošnom testovaní sa treba sústrediť na systematický prístup k pandémii, prioritou je tiež masívne očkovanie. Za ľudí tiež po vzore okolitých krajín navrhuje distribúciu respirátorov zadarmo pre starších ľudí a zraniteľné skupiny.



Poslanci okolo Tomáša Lehotského (Za ľudí) predložili do parlamentu novelu stavebného zákona, ktorá má zjednodušiť odstraňovanie nelegálnych bilbordov. Lehotský upozornil, že na Slovensku je približne 30.000 až 40 000 bilbordov, pričom 20 až 30 percent z nich je nelegálnych. Iniciovať ich odstránenie by mohla podľa návrhu aj obec v rámci jej územia, aj keď nie sú na jej pozemkoch. Poslanci tiež chcú zvýšiť pokuty, ktoré sú dnes podľa nich symbolické. Bilbordy by sa mali podľa návrhu povoľovať len na dobu určitú, najviac na tri roky.



Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková zároveň na tlačovej konferencii avizovala návrh legislatívy, ktorý má zlepšiť ochranu obetí trestných činov. Bremeno odškodnenia obetí násilných trestných činov už po začatí trestného konania by sa malo podľa návrhu preniesť na štát. Náhradu od páchateľa by mal štát vymáhať po ukončení trestného konania. Návrh tiež prináša zavedenie intervenčných centier na pomoc obetiam domáceho násilia, sídliť by mali v každom samosprávnom kraji.