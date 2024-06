Šimkovičová: Pri zabezpečení verejnoprávnosti postupujeme ústavne

Bratislava 20. júna (TASR) - Vláda a ministerstvo kultúry postupujú pri zabezpečení plurality a verejnoprávnosti ústavným spôsobom. Vyhlásila to ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) na záver diskusie v pléne Národnej rady (NR) SR k návrhu zákona o Slovenskej televízii a rozhlase (STVR).



Ministerka odmietla, že by zákon ohrozoval demokraciu a nesúhlasí s výhradami opozície. Postupuje sa podľa nej v súlade so všetkými parametrami a záväzkami, ktoré vyplývajú z členstva SR v Európskej únii (EÚ). "Ďakujem vám za schválenie zákona, je škoda, že niektorí z vás sa nedokázali na zámery zákona pozerať objektívne," odkázala poslancom. Upozornila na to, že za 14 rokov sa nepodarila finančná konsolidácia telerozhlasu deklarovaná v zákone z roku 2010.



Vyhlásila tiež, že zo súčasného telerozhlasu sa vytratil základný atribút verejnoprávnosti, tým aj objektívnosti najmä spravodajských a publicistických relácií.