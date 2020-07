Skupina poslancov zo Za ľudí nepodporí žiaden návrh o potratoch

Bratislava 9. júla (TASR) – Trojica poslancov parlamentu zo strany Za ľudí Vladimíra Marcinková, Tomáš Lehotský a Andrea Letanovská nepodporia ani jeden z návrhov týkajúcich sa obmedzenia potratov. Tvrdia, že neriešia najvážnejšie problémy žien, ktoré sa rozhodujú či interrupciu podstúpia.



Na štvrtkovej tlačovej konferencii poukázali na to, že poslanci majú pri hlasovaní voľnú ruku, preto nehovoria za celý klub Za ľudí. Okrem návrhov z dielne ĽSNS a nezaradených poslancov teda nepodporia ani návrh OĽaNO. Pripomenuli, že predkladateľom z OĽaNO adresovali viacero výhrad.



Poslancom prekáža vplyv ideológie v znení návrhu z dielne OĽaNO. Podľa Lehotského je návrh hnutia tiež reštrikčný, pretože sa snaží prístup k interrupciám sťažovať.



„Pozerá sa na ženy, ktoré sa rozhodujú, ako na nezodpovedné, respektíve ľahkovážne," povedal s tým, že to vo väčšine prípadov nie je pravda. Poslanci tiež kritizovali úpravu, aby žena rozhodujúca sa o potrate pre zdravotné dôvody musela mať dve nezávislé lekárske správy.



Všetky predložené návrhy zákonov majú podľa Marcinkovej za cieľ obmedziť alebo sťažiť prístup ženám k interrupciám a skrývajú sa za slová ako pomoc ženám. Návrhy tiež podľa nej využívajú veriacich na citlivú tému. V žiadnom z nich nerieši podľa nej najväčšie a najakútnejšie problémy. Interrupcie sú dnes podľa nej otázkou chudoby, takže začať treba práve jej riešením. Odmieta tendencie politikov, ktorí robia z potratovej témy politickú kampaň a vyzvala ich, aby svoju snahu na pomoc ženám mysleli úprimne.



Nástroje na riešenie sú už podľa nej dávno známe. „Hovorme o silných sociálnych a prorodinných opatreniach, o ustavičnej práci na posilňovaní rovnosti žien a mužov, o dostupnej antikoncepcii hradenej z verejného poistenia, o dostatočnom počte miest v škôlkach a jasliach pre každé dieťa, aby mohla každá matka prísť naspäť na pracovný trh, byť zárobkovo činná a živiť svoju rodinu, o dostupnom bývaní," priblížila Marcinková.



Novela z dielne OĽaNO obsahuje zmeny v sociálnych opatreniach pre ženy zvažujúce interrupciu či zmenu názvu umelé prerušenie na umelé ukončenie tehotenstva. V prípade záujmu o vykonanie potratu zo zdravotného dôvodu na strane ženy, pre nezdravý vývoj plodu či jeho geneticky chybný vývoj, by mali byť potrebné dva nezávislé lekárske posudky. Aspoň jeden z nich by mal vyhotoviť lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo. Správy majú byť hradené z verejného zdravotného poistenia. Rovnako chcú zaviesť obsiahlejšie hlásenie o potratoch a žiadostiach o umelé prerušenie tehotenstva, a tiež predĺžiť lehotu pre ženy na rozmyslenie sa na 96 hodín. V parlamente sú aj dva návrhy z dielne ĽSNS, ktoré majú obmedziť prístup k interrupciám, a tiež návrh nezaradených poslancov.