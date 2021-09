Bittó Cigániková zákon o pomoci tehotným ženám nepodporí

Bratislava 19. septembra (TASR) - Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP) vyzýva v liste poslancov Národnej rady (NR) SR, aby nezahlasovali za prijatie návrhu zákona o pomoci tehotným ženám. Stredisko tvrdí, že v mene pomoci "zásadným spôsobom zhorší prístup k bezpečnej forme umelého prerušenia tehotenstva". Šéfka Výboru NR SR pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková (SaS) hovorí, že zákon nepodporí a pravdepodobne ho nepodporia ani jej kolegovia. Poslanci Sme rodina budú mať podľa predsedu ich klubu Petra Pčolinského pri hlasovaní voľnú ruku.



"Stredisko upozorňuje na nesystematický charakter predkladaných zmien, ktoré viac odzrkadľujú osobné presvedčenie predkladateľov a prekladateliek ako reálne potreby tehotných žien," skonštatovalo SNSĽP v stanovisku.



Podľa SNSĽP má pripravovaná právna úprava viacero nedostatkov. Pripomína, že prístup k bezpečnej forme umelého prerušenia tehotenstva je prirodzeným obsahom práva na zdravie, ako aj práva na súkromný a rodinný život. "Aj keď stredisko v nijakom rozmere neupiera práva nenarodeného plodu, je na mieste pripomenúť, že podľa viacerých rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva sú práva nenarodeného plodu nerozlučne spojené s právami tehotnej ženy. Akýkoľvek zásah do reprodukčných práv musí brať na zreteľ mantinely primeranosti a potrebu ochrany práv nenarodeného plodu, ako aj práv matky," doplnilo stredisko. Myslí si, že súčasné legislatívne nastavenie chráni dostatočne práva matky aj práva plodu.



Návrh zákona predložili spolu s Annou Záborskou (OĽANO) poslanci OĽANO a Sme rodina. Hovorí o núdzovom bývaní pre tehotné ženy v krízovej situácii, zaviesť chce osobitný príspevok vyše 3000 eur pri narodení dieťaťa s ťažkým zdravotným postihnutím či tzv. kočíkovné v plnej výške aj pre štvrté dieťa v rodine. Súčasťou návrhu je aj premenovanie umelého prerušenia na umelé ukončenie tehotenstva, predĺženie lehoty na rozmyslenie o potrate zo 48 na 96 hodín, ako aj zákaz reklamy na služby a tovary spojené s výkonom umelých potratov.



Bittó Cigániková vidí v návrhu aj dobré veci, no je proti predlžovaniu lehoty pred podstúpením interrupcie. "Skutočným zámerom je čo najviac prekážok. Ak si zoberiete lehotu štyri dni v kombinácii s výhradou vo svedomí, tiež s tým, že návšteva gynekológa nie je možná hneď. Môže sa stať, že termín interrupcie nestihnete," uviedla pre TASR.



Príspevok pre dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím je podľa nej morálne veľmi diskutabilný. Pomôcť rodinám treba podľa nej systémovo a dlhodobo. "My sa rozprávame o situácii, keď tento príspevok dávame preto, aby žena, ktorá sa rozhodla, že nechce do toho ísť, pretože na to nemá osobné predpoklady alebo financie, do toho predsa len išla, a neprekáža, že to potom možno nezvládne," dodala a označila to za nešťastný prístup. Odmietla tiež tvrdenia, že by nechcela, aby sa rodili ťažko zdravotne postihnuté deti.