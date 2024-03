NRSR:Tému účasti Eštoka v relácii s Danielom B. presunú na ďalší výbor

Bratislava 26. marca (TASR) - O účasti ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) v relácii s medzinárodne hľadaným Danielom B. v utorok poslanci Národnej rady (NR) SR nediskutovali. Brannobezpečnostný výbor iniciovaný opozíciou nebol uznášaniaschopný, chýbali viacerí koaliční poslanci.



Predseda výboru Tibor Gašpar (Smer-SD) avizoval, že téma bude zaradená na budúcotýždňový výbor. Na ňom chce za účasti ministra hovoriť aj o súčasnej teroristickej hrozbe na území Slovenska a kauze Rozuzlenie. Potvrdilo sa podľa neho, že v kauze išlo o účelové obvinenia bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby a šéfa Národného bezpečnostného úradu. "Pre mňa sú to konania, ktoré zakladajú podozrenia z trestného činu sabotáže," komentoval.



Gašpar ministrovu účasť v relácii nenamieta, sám sa v utorok plánuje zúčastniť na diskusii, kde môže byť hosťom aj Daniel B. Myslí si, že aj ten môže byť účelovo obvinený.



Minister zopakoval, že o účasti Daniela B. na diskusii vopred nevedel. Zároveň považuje za dôležité prihovárať sa aj priaznivcom alternatívnych médií. "Považujem za dôležité, aby sme aj tých ľudí, ktorí neveria mainstreamu, jasne informovali, a aj touto cestou možno vyvracali rôzne hoaxy," vyhlásil. Odkazoval aj na prezumpciu neviny. Nemyslí si, že svojou účasťou legitimizoval názory Daniela B. Nenávistné prejavy odmieta. Ďalšiu účasť v takejto relácii by vzhľadom na reakcie zvážil.



Opoziční poslanci ministrovu účasť v relácii naďalej kritizujú. Nevylučujú podanie návrhu na odvolanie ministra z funkcie. Poslanec Juraj Krúpa (SaS) si myslí, že minister svojím konaním "napľul do tváre" sudcom a prokurátorom, ktorí obvinili a vydali zatykač na osobu považovanú za extrémistu. Neakceptuje argument o prezumpcii neviny, poukazuje na zdokumentované vyjadrenia Daniela B. "Ako minister vnútra sa spreneveril svojej funkcii," komentoval.



Podľa poslanca Jaroslava Spišiaka (PS) si minister uvedomuje, že spravil chybu. "On veľmi dobre vie, že toto sa robiť nemá, ak chce byť ministrom vnútra. Nechajme ho v tom, uvidíme, čo povie o týždeň," komentoval.



Poslanec Gábor Grendel (Slovensko, KÚ, Za ľudí) považuje za nemysliteľné, aby minister vnútra diskutoval s medzinárodne hľadanou osobou. "Matúš Šutaj Eštok už nie je opozičný politik," podotkol. Minister si podľa Grendela chybu nechce priznať, čo ho vo funkcii diskvalifikuje.



Poslankyňa Andrea Turčanová (KDH) k neúčasti koaličných poslancov podotkla, že ona svoj plánovaný program na východe zrušila a na výbor prišla. Uviedla, že od aktivít Daniela B. by sa mal minister i akýkoľvek iný politik držať čo najďalej, a nie ich legitimizovať. Ako poukázala, pre jeho konanie mnohí lekári i policajti čelili vyhrážkam smrťou, strate súkromia, šikane a traumám.