Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií koná voči Pročkovi a Polákovi

Bratislava 20. mája (TASR) – Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií začal dve konania pre podozrenie z konfliktu záujmu, a to voči exriaditeľovi Železníc Slovenskej republiky Igorovi Polákovi a poslancovi NR SR Jozefovi Pročkovi.



Pre TASR to po stredajšom rokovaní výboru povedal jeho predseda Richard Raši. Dodal, že všetci poslanci parlamentu deklarovali, že nevykonávajú žiadnu inú funkciu, ktorá nie je zlučiteľná s ich mandátom.



Raši priblížil, že výbor sa zaoberá podaním voči Pročkovi, ktorý mal na sociálnej sieti propagovať rodinnú obchodnú spoločnosť. "Na základe podania sme začali konanie. Sme povinní prešetriť, či naozaj verejný funkcionár nepropagoval súkromnú firmu. V tom prípade by to bol konflikt záujmov," podotkol Raši.



Doplnil, že výbor sa zaoberá aj podnetom organizácie Transparency International Slovensko (TIS), ktorá sa domnieva, že bývalý generálny riaditeľ železníc bol v konflikte záujmov. TIS podľa Rašiho slov namieta, že v čase, keď bol Polák vo funkcii generálneho riaditeľa ŽSR, bol zároveň aj v dozornej rade súkromnej akciovej spoločnosti. Šéf výboru uviedol, že Poláka požiadali o vysvetlenie.



Výbor podľa Rašiho slov prerokoval správu o preskúmaní podmienok nevykonávania funkcií nezlučiteľných s funkciou poslanca NR SR a na jej základe konštatoval, že nik zo zvolených poslancov nie je v konflikte záujmov.



"Všetci poslanci deklarovali, že už nie sú konateľmi rozličných spoločností alebo v dozorných či správnych radách rôznych spoločností, a všetky tieto členstvá ukončili," vysvetlil Raši. Museli tak urobiť do 30 dní od nástupu do funkcie poslanca.



Holý a Sulík majú výboru vysvetľovať neskoré podanie majetkových



Podpredsedovia vlády Richard Sulík a Štefan Holý majú parlamentnému výboru pre nezlučiteľnosť funkcií vysvetľovať neskoré podanie svojich majetkových priznaní.



Raši skonštatoval, že od Sulíka a Holého si členovia výboru vyžiadali vyjadrenie a zdôvodnenie toho, prečo podali priznania neskôr. "Zákon hovorí, že pokiaľ niekto nepodal priznanie a podá ho čo len deň neskôr, štandardná pokuta je daná v objeme jedného mesačného platu," uviedol pre TASR Raši. Holý aj Sulík už pre TASR nedávno povedali, že sú si vedomí neskorého podania, Holý dodal, že je ochotný akceptovať pokutu.



Výbor bude tiež podľa Rašiho opätovne konať vo veci voči exprezidentovi a šéfovi Za ľudí Andrejovi Kiskovi v súvislosti s financovaním jeho kampane. Výbor už v minulom volebnom období rozhodol o pokute, pričom Kiska sa obrátil na Ústavný súd SR, ktorý uznesenie výboru zrušil a vrátil mu vec na ďalšie konanie.



"Na ďalšom výbore dá spravodajca návrh ďalšieho postupu konania voči bývalému prezidentovi Kiskovi," povedal Raši s tým, že z hľadiska výboru šlo o to, že Kiska neuviedol všetky príjmy v rámci financovania kampane.



Výbor zároveň podľa Rašiho slov udelil pokutu vo výške mesačného platu bývalému členovi predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne Vladimírovi Turčekovi, pretože podal neskoro majetkové priznanie.



Vo veci konania voči exministrovi práce Jánovi Richterovi (Smer-SD) výbor prerušil konanie, aby si dožiadal ďalšie informácie od rezortu práce, ministerstva vnútra a štátnej volebnej komisie. Richter mal počas volebnej kampane na ministerstve vytlačiť za verejné financie letáky Pomáhame ľuďom a propagovať svoju osobu. Podnet podal vtedajší poslanec Jozef Mihál.



Richter dodal podľa Rašiho okrem svojho odôvodnenia aj vyjadrenie odboru volieb, referenda a politických strán rezortu vnútra, ktoré konštatuje, že letáky nevykazovali znaky volebnej kampane.