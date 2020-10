Zamestnancov NR SR otestujú cez týždeň

Bratislava 23. októbra (TASR) - Zamestnancov Národnej rady (NR) SR majú testovať na ochorenie COVID-19 budúci týždeň. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa predsedu NR SR Michaela Jurcová. V pondelok (26. 10.) sa majú v Nemocnici sv. Michala v Bratislave testovať ešte tí poslanci, ktorí tak zatiaľ neurobili.



"Testovanie zamestnancov je naplánované až ďalší týždeň v čase od 29. do 30. októbra," uviedla Jurcová s tým, že k testovaniu asistentov poslancov sa zatiaľ vyjadriť nevie.



Zároveň informovala, že pred utorkovou (27. 10.) schôdzou sa budú musieť pri vstupe do parlamentu preukázať vlastným negatívnym výsledkom testu tí poslanci, ktorí sa nedali otestovať počas spoločnej akcie v piatok a neurobia tak ani v pondelok.