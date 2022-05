Zmeny pri termíne samosprávnych volieb posunuli do druhého čítania

Bratislava 4. mája (TASR) - Zmeny týkajúce sa termínu volieb do orgánov samosprávnych krajov a samospráv obcí posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu do druhého čítania. Voľby by sa podľa návrhu rezortu vnútra mohli konať v posledných 21 dňoch volebného obdobia orgánov samospráv, namiesto súčasných 14. Konať by sa tak mohli 22. októbra a nie v období krátko pred Sviatkom všetkých svätých, ako to vychádza podľa súčasných zákonných podmienok. Plénum sa novele venuje v skrátenom legislatívnom konaní.



"Predĺžením lehoty na uskutočnenie volieb do orgánov samospráv obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v rámci volebného obdobia a bez jeho narušenia sa vytvárajú predpoklady na širší časový priestor na určenie vhodného termínu konania príslušných volieb najmä s ohľadom na zvyklosti obyvateľstva v súvislosti s dňami pracovného pokoja a so štátnymi sviatkami," píše sa v predloženom návrhu.



Podľa súčasného znenia zákona o podmienkach výkonu volebného práva sa majú voľby do orgánov samosprávnych krajov i samosprávy obcí konať v posledných 14 dňoch ich volebného obdobia. V prípade nadchádzajúcich spojených volieb by túto podmienku spĺňal dátum 29. októbra. Vzhľadom na časovú blízkosť Sviatku všetkých svätých, predpokladané presuny obyvateľstva a z toho vyplývajúce riziko nízkej účasti na voľbách sa začal zvažovať skorší termín.



Novelou sa má upraviť aj zákon o politických stranách a politických hnutiach. Zmeny sa majú týkať sankcií pre kandidátov koalícií strán a hnutí pri voľbách do Národnej rady SR a do Európskeho parlamentu. Nemajú sa vzťahovať na blížiace sa spojené voľby do orgánov územnej samosprávy.



Po schválení v parlamente by legislatíva mala nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.