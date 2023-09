NS by mal rozhodovať o sťažnosti proti nevzatiu Františka P. do väzby

Bratislava 3. septembra (TASR) - Najvyšší súd (NS) SR by mal v stredu (6. 9.) rozhodovať o sťažnosti prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) proti nevzatiu obvineného advokáta Františka P. do väzby. TASR to potvrdila hovorkyňa súdu Alexandra Važanová.



O prepustení Františka P. zo zadržania na slobodu rozhodla sudkyňa pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku v nedeľu 27. augusta. Prokurátor navrhuje vzatie obvineného do tzv. preventívnej väzby pre obavy z pokračovania v trestnej činnosti.



Advokát František P. bol zadržaný v rámci policajnej akcie s krycím názvom Corrumpere 1. Obvinený je z korupcie. Trestnej činnosti sa mal podľa polície v minulosti dopustiť v súvislosti s vybavovaním prepustenia väzobne stíhaných osôb na slobodu.



Spolu s Ľubomírom A. a Ľubomírom T. čelí František P. aj obžalobe z pokračovacieho obzvlášť závažného zločinu vydierania, legalizácie príjmu z trestnej činnosti a zločinu podplácania. Prípad sa blíži na banskobystrickom pracovisku ŠTS k záveru.