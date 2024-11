Šikuta: Najvyšší súd bude súčinný pri previerke informačného systému

Bratislava 19. novembra (TASR) - Najvyšší súd (NS) SR poskytne Ministerstvu spravodlivosti (MS) SR súčinnosť pri previerke centrálneho informačného systému. Predseda súdu Ján Šikuta o tom už informoval šéfa rezortu spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD). Opätovne ho tiež požiadal o postúpenie podnetov či sťažností, na ktoré sa ministerstvo v súvislosti s previerkou odvoláva. TASR o tom informovala hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.



Šikuta chce podľa vlastných slov podnety, na ktoré sa odvoláva MS, riadne vybaviť a preveriť. "Podnetom pre predmetnú previerku majú byť konkrétne sťažnosti vyvolávajúce podozrenia z manipulácie pri prideľovaní spisov na Najvyššom súde SR, pričom NS SR, na rozdiel od ministerstva spravodlivosti, týmito sťažnosťami doposiaľ nedisponuje," priblížil.



Šikuta tiež víta, že došlo k ustáleniu žiadosti a rezort v súčasnosti žiada previerku funkcionality informačného systému. Upozornil na to, že predtým žiadal vydanie celej databázy vedených konaní na súde či kontrolu náhodného prideľovania spisov senátu 5T Najvyššieho súdu. To by podľa jeho slov znamenalo zásah do nezávislosti súdnej moci. "Previerka funkcionality informačného systému, ktorá nie je kontrolou výkonu súdnictva, nebola nikdy spornou otázkou a v tomto rozsahu bol predseda Najvyššieho súdu od začiatku pripravený poskytnúť ministerstvu spravodlivosti súčinnosť," dodala hovorkyňa.