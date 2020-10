Najvyšší súd potvrdil väzbu Moniky J. do marca 2021

Bratislava 8. októbra (TASR) - Senát 1T Najvyššieho súdu (NS) SR vo štvrtok zamietol sťažnosti obvinenej bývalej štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Moniky J. a obvineného sudcu Richarda M., podané proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica. Voči uzneseniu podala sťažnosť aj prokurátorka Úradu špeciálnej prokuratúry. NS teda potvrdil, že obaja ostanú vo väzbe do 11. marca 2021. Senát NS zároveň ihneď prepustil z väzby na slobodu obvinenú Denisu C. a neponechal ju v nej do 11. októbra. TASR o tom informovala hovorkyňa NS Alexandra Važanová.



"Vo vzťahu k obvineným Monike J. a Richardovi M. sa senát Najvyššieho súdu v plnej miere stotožnil s názorom sudcu pre prípravné konanie," uviedla hovorkyňa.



Uznesenie, proti ktorému prokurátorka podala sťažnosť, sa týkalo aj toho, že sudca u Denisy C. nepredĺžil lehotu trvania väzby. "Vo vzťahu k obvinenej Denise C., ktorej končí základná lehota trvania väzby v prípravnom konaní 11. októbra 2020, na rozdiel od názoru sudcu pre prípravné konanie, senát pre neexistenciu kolúzneho dôvodu väzby túto obvinenú ihneď prepustil z väzby na slobodu a neponechal ju v nej do 11. októbra 2020," dodala Važanová.



ŠTS, pracovisko Banská Bystrica, 21. septembra rozhodol, že Monika J., obvinená z trestných činov podplácania a prijímania úplatku v kauze Búrka, má zostať vo väzbe do 11. marca budúceho roka. Rovnako rozhodol aj v prípade sudcu Richarda M., obvineného v rovnakej korupčnej kauze. Naopak, sudca pre prípravné konanie ŠTS nevyhovel návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) na predĺženie lehoty trvania väzby u Denisy C., sudkyne obvinenej z prijímania úplatku v tejto kauze. Mala jej teda trvať do 11. októbra.