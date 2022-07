NS sa má zaoberať dovolaním Martina M. v kauze fekálnych útokov

Bratislava 2. júla (TASR) - Najvyšší súd (NS) SR by sa mal v pondelok (4. 7.) zaoberať dovolaním Martina M., ktorý bol obvinený z fekálnych útokov. TASR to potvrdilo tlačové oddelenie NS SR.



V tomto prípade ide o dvojité dovolanie zo strany obvineného a Ministerstva spravodlivosti SR. Krajský súd v Bratislave (KS) v roku 2018 odvolanie Martina M. zamietol. Odvolací súd konštatoval, že v kontexte dôkazov, ktoré boli vykonané, bola dostatočne preukázaná vina obžalovaného. Preto považoval uložený podmienečný trest odňatia slobody vo výmere osem mesiacov so skúšobnou dobou na 14 mesiacov a nariadenú ochrannú liečbu v súlade so zákonom.



Páchateľ útokov, ktoré sa odohrali v Bratislave v roku 2015, pristupoval k ženám zväčša zozadu a natieral ich fekáliami, prípadne na ne močil. Martina M. zadržali 23. novembra 2015 na zastávke električky v bratislavskej Karlovej Vsi. Pri zadržaní bol zašpinený od fekálií a pod vplyvom alkoholu. Prokurátor ho obžaloval z trestného činu pokračujúceho výtržníctva v piatich prípadoch útokov.