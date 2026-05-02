Sobota 2. máj 2026
NS: Slovenka obžalovaná z terorizmu, sa má v stredu postaviť pred súd

Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica v stredu 20. decembra 2023 pokračoval proces s Renátou D., obžalovanou z terorizmu. Na Slovensko ju spolu s dvomi deťmi ešte vo februári dopravil z Iraku vládny špeciál vyslaný v rámci repatriácie slovenských občanov. Hneď ju zadržali a odvtedy je vo väzbe. Renáta D. čelí obžalobe pre obzvlášť závažné zločiny založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny, vojnového bezprávia a prečin ohrozovania mravnej výchovy mládeže. Obžalovaná vyhlásila, že je nevinná, obhajoba považuje obžalobu za nedôvodnú. Na snímke obžalovaná Renáta Dibdiaková a obhajca Rastislav Urbáni v pojednávacej miestnosti na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici v stredu 20. decembra 2023. Foto: TASR - Ján Krošlák

Autor TASR
Bratislava 2. mája (TASR) - Renáta D. sa má v prípade ohrozovania mravnej výchovy mládeže v stredu (6. 5.) postaviť pred odvolací súd. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní Najvyššieho súdu (NS) SR.

Renátu D. obžalovali pre obzvlášť závažné zločiny založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny, vojnového bezprávia a prečin ohrozovania mravnej výchovy mládeže. Špecializovaný trestný súd (ŠTS) ju uznal v decembri 2023 za vinnú z prečinu ohrozovania mravnej výchovy mládeže a uložil jej dvojročný trest odňatia slobody s podmienečným odkladom na tri roky.

Prokurátor sa voči rozsudku ŠTS na mieste odvolal. Nesúhlasil s výrokom o právnej kvalifikácii, ako ani s uloženým trestom. Renáta D. si vtedy ponechala lehotu na vyjadrenie.

Podľa obžaloby mala Renáta D. spolu s manželom vychovávať obe deti v duchu ideológie radikálneho islamu po tom, ako sa na prelome rokov 2014 a 2015 dostala na územie Sýrie, kde mal byť jej manžel - lekár súčasťou teroristickej organizácie Islamský štát (ISIS).

Na Slovensko ju spolu s deťmi vo februári 2023 dopravil z Iraku vládny špeciál repatriačným letom. Hneď ju zadržali a vzali do väzby. Tvrdila, že je nevinná a obžaloba nedôvodná.
