NS SR bude rozhodovať o sťažnostiach obvinených z akcie NAKA Babylon

Bratislava 16. decembra (TASR) - Najvyšší súd (NS) SR bude v najbližšom období rozhodovať o sťažnostiach obvinených - bývalého šéfa kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby Ľubomíra A. a spol. voči vzatiu do väzby.



Trojicu mužov zadržaných v rámci akcie Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) pod krycím názvom Babylon zobral sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku koncom novembra do väzby. "Trestná vec Ľubomíra A. a spol. bola NS SR doručená 16. decembra a napadla do senátu 2T," informovala TASR hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová. Senát 2T je v zložení Peter Paluda, Martin Piovartsy a Dana Wänkeová.



ŠTS zobral trojicu do väzby 26. novembra. Dôvodom väzby bola obava z možného ovplyvňovania svedkov a z pokračovania v trestnej činnosti, teda kolúzna a preventívna väzba. Osoby boli zadržané v rámci policajnej akcie Babylon 24. novembra. Medzi piatimi zadržanými bol Ľubomír A. a aj advokát František P. Vyšetrovateľ voči nim vzniesol obvinenie pre pokračovací obzvlášť závažný zločin vydierania v súbehu s obzvlášť závažným zločinom legalizácie príjmu z trestnej činnosti a jednej obvinenej osobe aj pre trestný čin podplácania.



František P. naďalej čelí minuloročnému obvineniu za extrémistické trestné činy. V mesiaci august 2020 pribral vyšetrovateľ NAKA do konania znalca z odvetvia politický extrémizmus, a to na pokyn dozorového prokurátora. Pôvodne vyhotovený znalecký posudok z tohto odvetvia považoval totiž dozorový prokurátor za nedostatočný.



Advokáta v máji minulého roku ŠTS v Pezinku vzal do väzby. Polícia ho obvinila po akcii Plukovník z trestného činu založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd a z prechovávania a rozširovania extrémistických materiálov. V lete 2019 ho NS SR prepustil, keď nezistil dôvody väzby, konkrétne obavu z možného ovplyvňovania svedkov a pokračovania v trestnej činnosti. U právnika mali počas spomínanej policajnej razie nájsť viacero predmetov s fašistickou symbolikou. Okrem toho sa advokát nechal vyfotografovať v nacistickej uniforme.