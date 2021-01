Súd bude znovu rozhodovať o odvolaniach v kauze televíznych zmeniek

Bratislava 10. januára (TASR) - Najvyšší súd (NS) SR bude na budúci týždeň rozhodovať na tretí pokus o odvolaniach v kauze televíznych zmeniek, kde Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku minulý rok neprávoplatne odsúdil podnikateľa Mariana K. a exriaditeľa TV Markíza Pavla R. na 19-ročné tresty odňatia slobody.



NS SR určil termín verejného zasadnutia na utorok (12. 1.) a stredu (13. 1.). Na zasadnutí, ktoré je naplánované v súlade s protiepidemiologickými opatreniami a s obmedzeným vstupom verejnosti, sa bude rozhodovať o odvolaní sa oboch procesných strán – teda obžalovaných aj dozorového prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Jána Šantu.



Pôvodne senát 4T v zložení Pavol Farkaš, Alena Šišková a Martina Zeleňáková vytýčil zasadnutie vo veci na 15. a 16. decembra 2020. Na prvý deň zasadnutia sa však nedostavil Pavol R., ktorý bol práceneschopný po údajnom útoku na jeho osobu deň predtým. Následne ho z dôvodu možného úteku zobral senát NS SR 16. decembra do väzby. O odvolaniach voči verdiktu ŠTS sa malo rozhodovať už v novembri, ale pre pandemickú situáciu NS SR zasadnutie zrušil.



Senát ŠTS predsedu Emila Klemaniča odsúdil dvojicu 27. februára 2020 na 19-ročný trest odňatia slobody. Marian K. dostal aj peňažný trest 10.000 eur. Obaja požiadali po záverečnom slove o konanie v neprítomnosti, a tak si rozsudok osobne nevypočuli. Klemanič v odôvodnení rozsudku uviedol, že prepis komunikácie Mariana K. cez aplikáciu Threema a výpoveď bývalého príslušníka SIS Petra Tótha výrazne posilnili obžalobu.



Pri výške trestu súd podľa jeho slov zohľadnil vysoké sumy, ktoré si za zmenky obžalovaní pýtali. Nárok na náhradu škody nebol Markíze priznaný vzhľadom na to, že skutočná škoda nevznikla, keďže zmenky neboli nikdy vyplatené. Prokurátor pôvodne požadoval pre obžalovaných 20-ročný trest odňatia slobody.



Marian K. a Pavol R. podľa obžaloby po vzájomnej dohode s obvineným Štefanom Á., ktorého trestná vec bola vylúčená na samostatné konanie, vyhotovili štyri sfalšované zmenky. Mali ich predložiť ako prílohy na vydanie platobných rozkazov. Získali by tak 69 miliónov eur. Vo veci Štefana Á. otvoril ŠTS v Pezinku pojednávanie 20. novembra.



Marian K. je zatiaľ jesenným verdiktom ŠTS neprávoplatne oslobodený spod obžaloby z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka. Odvolaním prokurátora sa bude zaoberať NS SR. Pavol R. je zase obžalovaný s členmi slovenského podsvetia aj z objednávky vraždy Sylvie Klaus-Volzovej. V tomto prípade je najbližšie pojednávanie naplánované pred Okresným súdom Bratislava II. na začiatok februára.