Najvyšší súd SR koná v prípade Jozefa K., obžalovaného z vraždy

Bratislava 27. apríla (TASR) - Trojčlenný senát Najvyššieho súdu (NS) SR sa v utorok na svojom verejnom zasadnutí zaoberá prípadom Jozefa K., neprávoplatne odsúdeného na 23-ročný trest odňatia slobody.



Bývalého majiteľa pohrebníctva Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku v októbri 2020 uznal za vinného z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy. Uložil mu trest odňatia slobody vo výmere 23 rokov so zaradením do ústavu na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia. Zároveň mu uložil ochranný dohľad vo výmere tri roky. Rozsudok nebol právoplatný, obžalovaný sa proti nemu odvolal. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) sa vzdal práva odvolať sa.



Vražda sa stala v roku 2019 v obci Šuňava v okrese Poprad. Obžalovaný zavraždil Romana A. skladacím nožom piatimi ranami do oblasti hrudníka v dome smútku. Jeho telo priviezol v kufri auta domov v patologickom vaku a za pomoci manželky ho odstránil. Mal úmysel vydierať svoju manželku jej aktívnou účasťou na vražde Romana A. To z dôvodu, aby ona zmenila svoje rozhodnutie rozviesť sa s ním.



Proces sa začal v tejto veci koncom júla 2020, keď obžalovaný priznal, že sa skutku dopustil. Odmietol však, že by išlo o vraždu pripravovanú.