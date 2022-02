Súd má 1. marca rozhodovať o žiadosti Dušana K. o prepustenie z väzby

Bratislava 23. februára (TASR) - Najvyšší súd (NS) SR má 1. marca rozhodovať o žiadosti bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K. o prepustenie z väzby. TASR to potvrdila hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.



"Termín neverejného zasadnutia bol určený za účelom rozhodnutia o žiadosti obžalovaného Dušana K. o prepustenie z väzby na slobodu," priblížila. Dušan K. je väzobne stíhaný od októbra 2020.



Dušana K. vlani v septembri Špecializovaný trestný súd (ŠTS) neprávoplatne odsúdil na 14-ročný nepodmienečný trest odňatia slobody. Uznal ho za vinného vo všetkých štyroch bodoch obžaloby. Konkrétne v prípade zasahovania do rozhodovania o väzobnom stíhaní niekdajšieho bosa takáčovcov Ľubomíra Kudličku, za čo mal zobrať úplatok. Tiež z vynášania informácií o prebiehajúcich trestných konaniach zo špeciálnej prokuratúry, čím mal pomáhať zločineckej skupine takáčovcov. Dušan K. tvrdí, že je nevinný.



Samosudkyňa ŠTS Pamela Záleská skonštatovala, že minimálne od leta 2018 do septembra 2020 z pozície špeciálneho prokurátora poskytoval prostredníctvom Ľudovíta Makóa informácie o konaniach na ÚŠP a vytváral podmienky, ktoré mohli sťažiť dokumentovanie činnosti zločineckej skupiny takáčovcov. Súd podľa Záleskej slov bral do úvahy, že vypočúval aj tzv. kajúcnikov, a preto v ich prípade dôsledne preveroval pravdivosť výpovedí.