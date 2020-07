Na J. Majského vydali európsky zatykač, polícia vyhlásila pátranie

Bratislava 30. júla (TASR) – Po odsúdenom veľkopodnikateľovi Jozefovi Majskom vyhlásila polícia pátranie. Urobila tak na základe európskeho zatýkacieho rozkazu (EZR), ktorý vo štvrtok opätovne vydal Najvyšší súd (NS) SR. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová. Upozornil na to portál sme.sk.



"Európsky zatýkací rozkaz vydaný Najvyšším súdom vo vzťahu k trestnému stíhaniu Jozefa M. bol dnešným dňom odvolaný. Následne Najvyšší súd vydal EZR na účel výkonu trestu odňatia slobody," priblížila Važanová.



Senát NS SR v stredu (29. 7.) zamietol odvolanie obžalovaného Jozefa Majského v kauze podvodu na nebankovky Horizont Slovakia a BMG Invest. Platí teda rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku z roku 2015, ktorý ho odsúdil na deväť rokov odňatia slobody. Rozsudok NS SR je právoplatný. Stredajšie pojednávanie sa konalo bez jeho prítomnosti, keďže sa stále nachádza v Českej republike. Na pojednávanie neprišiel a ani sa neospravedlnil.



S Jozefom Majským, ktorého zadržala 17. júna polícia v nemocnici v českom Šumperku na základe európskeho zatýkacieho rozkazu, sa uskutočňuje v ČR predbežné vyšetrovanie zo strany Krajského štátneho zastupiteľstva v Ostrave. Krajský súd v Ostrave 20. júna nezobral Majského do predbežnej väzby.