Bratislava 12. júla (TASR) – Obvinení z akcie Daniari budú stíhaní na slobode. V pondelok o tom rozhodol Najvyšší súd (NS) SR, keď zamietol sťažnosť prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) proti rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), ktorý piatich obvinených na začiatku júla nevzal do väzby. TASR o tom informovala Ivana Nittmannová z tlačového oddelenia NS SR.



„Senát 2T NS SR na dnešnom verejnom zasadnutí zamietol sťažnosť prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR proti rozhodnutiu ŠTS z 3. júla 2021, ktorým obvinených PaedDr. Ladislava S., Ing. Radoslava U., Ing. Tatianu K., Ing. Magdalénu C. a Františka H. nevzal do väzby,“ spresnila Nittmannová. Doplnila, že obvinenie im bolo vznesené pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a ďalšie trestné činy.



„V zhode s rozhodnutím sudkyne pre prípravné konanie ŠTS ani senát Najvyššieho súdu nezistil dôvody preventívnej väzby ani u jedného zo štyroch obvinených a u Františka H. ani dôvody kolúznej väzby,“ uviedla s tým, že vo vzťahu k obvinenej Tatiane K. prokurátor vzal sťažnosť späť.



V rámci policajnej akcie Daniari, ktorá sa konala na prelome júna a júla, bolo celkovo obvinených 14 osôb. K rozsiahlej trestnej činnosti malo podľa prokurátora ÚŠP dochádzať v území, ktorý spadal pod DÚ Nitra. Prokurátor ďalej informoval, že celkovo ide o 111 daňových prípadov v zdaňovacích obdobiach rokov 2012 až 2018. Celková výška uplatňovaných nadmerných odpočtov DPH bola vyše 18 miliónov eur.



Do podvodov s uplatňovaním si nadmerného odpočtu DPH bolo podľa prokurátora zapletených 24 daňových subjektov vrátane vedúcich pracovníkov Daňového úradu (DÚ) v Nitre či vysokých funkcionárov finančnej správy (FS). Úplatky sa pre týchto pracovníkov pohybovali v tisícoch eur. Dodal, že pri domových prehliadkach sa našli aj drahé kovy i kamene, zrejme ide o diamanty a zlatú tehlu.