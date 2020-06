Polícia potvrdila zadržanie podnikateľa Jozefa M. v českej nemocnici

Bratislava 17. júna (TASR) - Polícia potvrdila zadržanie podnikateľa Jozefa M. v Českej republike. Informuje o tom na sociálnej sieti. Jeho advokát označil tento krok za hrubo nezákonný.



"Na základe európskeho zatýkacieho rozkazu vydaného Najvyšším súdom SR bola osoba zadržaná dnes ráno v nemocnici v ČR," uviedli policajti. Jozef M. má momentálne čakať na operačný zákrok a je strážený príslušníkmi českej polície. "O jeho vydaní na Slovensko budú rozhodovať mieste orgány," doplnili policajti.



Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) v stredu potvrdila, že má informáciu, že na podnikateľa bol vydaný európsky zatýkací rozkaz, na základe ktorého príslušný justičný orgán bude rozhodovať. "Následne predpokladám, že nebudú dôvody na odmietnutie. Mal by byť odovzdaný našim orgánom. Súd bude ďalej konať v tejto veci," povedala.



"Pokiaľ je pravda, že mal obmedzenú osobnú slobodu na mieste, ktoré som súdu ja osobne oznámil, pretože by orgány činné v trestnom konaní (OČTK) nevedeli kam majú ísť, tak potom je to hrubo nezákonné. Súdu som oznámil miesto, pretože sa môj klient nachádzal na inom mieste, aké bolo doteraz oznámené OČTK. Oznámil som ho preto, aby nedošlo ku komplikáciám, že kde sa nachádza a aby niekto nepovedal, že sa nachádza niekde, kde nemá," uviedol pre TASR obhajca Jozefa M. Peter Filip. O termíne zasadnutia na NS SR nebol zatiaľ oficiálne informovaný.



Najvyšší súd (NS) SR vytýčil termín verejného zasadnutia vo veci podnikateľa Jozefa M. v kauze podvodu na nebankové subjekty BMG Invest a Horizont Slovakia na 1. júla. Má rozhodovať o odvolaní obžalovaného.



Predsedníčka senátu NS SR Gabriela Šimonová vylúčila Jozefa M. 28. marca 2018 pre zlý zdravotný stav na samostatné konanie. V ten istý deň senát odsúdil ďalších dvoch spoluobžalovaných v kauze podvodu na BMG Invest a Horizont Slovakia na právoplatné tresty odňatia slobody. Dávida Brtvu na deväť rokov a Patrika P. na sedem rokov. Brtva je už podmienečne prepustený na slobodu. Súd trestné stíhanie Jozefa M. prerušil v marci 2019 pre ťažkú chorobu.