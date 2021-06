NS SR rozhoduje o odvolaniach v kauze vraždy Kuciaka a Kušnírovej

Rodičia J. Kuciaka nemajú pochybnosti o objednávateľovi vraždy

Na snímke uprostred Jozef Kuciak, otec zavraždeného Jána Kuciaka, prichádza na verejné zasadnutie na Najvyššom súde SR v kauze vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej v Bratislave 15. júna 2021. Foto: TASR Jaroslav Novák

Výberová chronológia kauzy vraždy J. Kuciaka a M. Kušnírovej a súdnych verdiktov



21. februára 2018 - V rodinnom dome vo Veľkej Mači v okrese Galanta zavraždili novinára Jána Kuciaka a jeho partnerku Martinu Kušnírovú.



25. februára 2018 - Polícia našla mŕtve telá zavraždenej dvojice.



9. marca 2018 – Konalo sa zhromaždenie s názvom Za slušné Slovensko, na ktorom sa zišli desaťtisíce ľudí. Žiadali dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy a novú, dôveryhodnú vládu. Zhromaždenia sa neskôr pokračovali v Bratislave aj iných mestách Slovenska.



15. marca 2018 - Robert Fico (Smer-SD) skončil vo funkcii premiéra. Demisiu podala aj celá vláda.



22. marca 2018 - Prezident SR Andrej Kiska vymenoval novú vládu premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD).



28. septembra 2018 - Polícia obvinila Tomáša Sz., Miroslava M. a Zoltána A. z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy a z ďalších trestných činov.



– Policajné Lynx Commando zadržalo v Komárne Alenu Zs.



30. septembra 2018 - Obvinení v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej - Tomáš Sz., Miroslav M., Zoltán A. a Alena Zs. - išli do väzby.



1. októbra 2018 - Prokurátor oznámil, že objednávka vraždy novinára bola za sumu 50.000 eur a ďalších 20.000 eur predstavovalo odpustenie dlhu. Objednávateľ tak zaplatil minimálne 70.000 eur.



4. marca 2019 - Podnikateľa Mariana K. obvinili z objednávky vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. V tom čase už bol vo väzbe pre kauzu zmeniek (od júna 2018).



11. apríla 2019 - Miroslav M. sa počas výsluchu na Národnej kriminálnej agentúre (NAKA) v Nitre priznal, že strieľal na Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú.



18. októbra 2019 - Zoltán A., obvinený zo sprostredkovania Kuciakovej vraždy, uzavrel so špeciálnym prokurátorom dohodu o vine a treste.



21. októbra 2019 - Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal na Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku obžalobu v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Obžaloval Mariana K., Alenu Zs., Tomáša Sz., Miroslava M. a Zoltána A.



19. decembra 2019 – Senát ŠTS prijal obžalobu na Mariana K., Alenu Zs., Miroslava M. a Tomáša Sz. za vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a ďalšie skutky.



30. decembra 2019 - Senát ŠTS odsúdil Zoltána Andruskóa na trest 15 rokov odňatia slobody v strednom stupni stráženia za úkladnú vraždu Jána Kuciaka. Rozsudok je právoplatný, lebo Andruskó súhlasil s dohodou o vine a treste.



13. januára 2020: Na ŠTS v Pezinku sa začal proces s obžalovanými z vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.



- V prvý deň procesu sa Miroslav M. sa priznal k vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Priznal sa aj k vražde podnikateľa Petra Molnára.



- Marian K. sa priznal k nedovolenému ozbrojovaniu a obchodovaniu so zbraňami. Skutok bol súčasťou obžaloby vo veci vraždy novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.



3. februára 2020 - Senát ŠTS vylúčil prípad obžalovaného Miroslava M. na samostatné konanie. Urobil tak pre urýchlenie konania vzhľadom na jeho priznanie, že zastrelil Jána Kuciaka, Martinu Kušnírovú aj podnikateľa Petra Molnára.



30. apríla 2020 - Senát ŠTS zahrnul do rozsahu dokazovania správy zo šifrovanej aplikácie Threema vrátane správ medzi Marianom K. a Alenou Zs.



29. júna 2020 - Na súde v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka sa čítali SMS správy a prehrával telefonát medzi obžalovanou Alenou Zs. a odsúdeným Zoltánom Andruskóom.



31. augusta 2020 - Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal tri dni pred očakávaným vynesením rozsudku v kauze vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, na ŠTS v Pezinku nový návrh na dokazovanie. Išlo o analýzu dát z mobilného telefónu.



3. septembra 2020 – ŠTS v Pezinku vyniesol rozsudok v kauze vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Mariana K. a Alenu Zs. spod obžaloby oslobodil. Tomáša Sz. uznal vinným, a to aj v prípade vraždy podnikateľa Petra Molnára a odsúdil ho na 25-ročný trest odňatia slobody. Súd zároveň odsúdil Mariana K. na peňažný trest 5000 eur alebo na náhradný trest väzenia päť mesiacov za nedovolené ozbrojovanie. Prokurátor ÚŠP podal odvolanie voči rozsudku senátu ŠTS.



- Alenu Zs. prepustili po oslobodzujúcom rozsudku z väzby. Vzápätí ju opäť zadržali. Alena Zs. bola totiž ako sprostredkovateľka obžalovaná aj v prípade vraždy exprimátora Hurbanova Lászlóa Basternáka a aj z príprav vrážd prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Maroša Žilinku, prokurátora Generálnej prokuratúry SR Petra Šufliarskeho a advokáta Daniela Lipšica.



2. decembra 2020 - Miroslav Marček dostal za vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a podnikateľa Petra Molnára trest odňatia slobody na 25 rokov s maximálnym stupňom stráženia. Senát Najvyššieho súdu (NS) SR mu zvýšil trest v porovnaní s pôvodným rozsudkom ŠTS.



4. decembra 2020 – Alenu Zs. uznal ŠTS za vinnú v prípade úkladnej vraždy exprimátora Hurbanova a krajského poslanca Lászlóa Basternáka. Odsúdil ju na 21-ročný trest odňatia slobody.



13. mája 2021 - Hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová informovala, že NS SR bude o odvolaní v kauze vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej rozhodovať 15. júna 2021. NS SR bude riešiť odvolanie prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry, ako aj odvolanie obžalovaného Tomáša Sz.



Bratislava 15. júna (TASR) – Najvyšší súd (NS) SR začal rozhodovať o odvolaniach v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Rieši odvolanie prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), ako aj odvolanie obžalovaného Tomáša Sz.Rozhoduje senát 2T v zložení Peter Paluda, Dana Wänkeová a Ivetta Macejková. Stály člen senátu Martin Piovartsy bol z rozhodovania vo veci na základe oznámenia svojej zaujatosti vylúčený. Nahradila ho Macejková. Medzi verejnosťou by sa na verejnom zasadnutí mal objaviť aj šéf NS SR Ján Šikuta. Na utorkové pojednávanie sa dostavili Marian K. a Tomáš Sz. Alena Zs. mala požiadať o konanie v jej neprítomnosti.Senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) oslobodil na začiatku septembra 2020 spod obžaloby v kauze vraždy Kuciaka a Kušnírovej obžalovaných Mariana K. a Alenu Zs. Tomáša Sz. súd uznal za vinného a vymeral mu trest 25 rokov odňatia slobody. Zároveň ho uznal za vinného z vraždy podnikateľa Petra Molnára z Kolárova.Predsedníčka senátu ŠTS Ružena Sabová v septembri 2020 odôvodnila, že nebolo dokázané, že skutok, z ktorého boli Marian K. a Alena Zs. obžalovaní, spáchali. Súd odsúdil Mariana K. len za nedovolené ozbrojovanie, a to na peňažný trest 5000 eur alebo na náhradný trest väzenia na päť mesiacov.Pojednávanie s Marianom K. a spol. sa začalo v januári 2020. Senát ŠTS zložený z predsedníčky Sabovej a sudcov Ivana Matela a Rastislava Stieranku pojednával 22 dní.Právoplatne sú v prípade vraždy Kuciaka a Kušnírovej odsúdení Miroslav Marček a Zoltán Andruskó. Za vraždu novinára, jeho snúbenice a podnikateľa Molnára dostal Marček 25-ročný trest odňatia slobody s maximálnym stupňom stráženia. Jeho prípad bol vylúčený na samostatné konanie. Andruskó uzavrel v kauze úkladnej vraždy dohodu. Dostal trest 15 rokov odňatia slobody v strednom stupni stráženia.Nepriame dôkazy dokazujú, že objednávateľom vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej bol Marian K. Vyplýva to z vyjadrení rodičov novinára k rozsudku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), ktorý v septembri 2020 v tejto kauze oslobodil spod obžaloby Mariana K. a Alenu Zs.Rodičia Kuciaka prostredníctvom svojho niekdajšieho splnomocnenca tvrdia, že výpoveď Zoltána Andruskóa, ktorý v kauze vraždy novinára uzavrel dohodu a dostal 15-ročný trest odňatia slobody, je verifikovaná polohou jeho mobilného telefónu. Uviedli to vo vyjadrení k rozsudku ŠTS.sprostredkoval ich slová v utorok predseda senátu Najvyššieho súdu (NS) SR Peter Paluda. Nesúhlasia ani s tvrdením ŠTS, že úmyslom svedka Petra T. je usvedčovať Mariana K. ako objednávateľa vraždy. Tvrdia, že výpoveď spolupracujúceho svedka nemá menšiu hodnotu ako iné dôkazy a nemôže byť a priori vylúčená.Druhým reťazcom nepriamych dôkazov, ktorý podľa nich vedie k objednávateľovi vraždy novinára so snúbenicou, sú informácie zo sledovania novinárov.opísal Paluda postoj rodičov Kuciaka. Poškodení sú presvedčení, že Kuciak svojou činnosťou ohrozoval beztrestnosť Mariana K. a jeho životný štýl.Obžalovaná Alena Zs. k odvolaniu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry uviedla, že Andruskó klame. Dôkazom má byť, že krivo obvinil Mariana K. a Alenu Zs. aj z vraždy inej novinárky. "sprostredkoval jej slová predseda senátu NS SR. Alena Zs. tiež tvrdí, že Andruskó mal motív objednať si vraždu Kuciaka.Právny zástupca Aleny Zs. Štefan Neszméry považuje znalecký posudok Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý analyzuje komunikáciu medzi Marianom K. a Alenou Zs cez aplikáciu Threema, za účelový.Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) navrhuje, aby Najvyšší súd (NS) SR zrušil rozsudok Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Žiada vrátiť vec späť na ŠTS a chce, aby bola vec prejednaná a rozhodnutá v inom zložení senátu špecializovaného súdu. Uviedol to predseda senátu Najvyššieho súdu (NS) SR Peter Paluda na utorkovom verejnom zasadnutí. Senát sa zaoberá odvolaniami v kauze Kuciak.Prokurátor vyjadril obavu, že pôvodný senát ŠTS nemusí niektoré dôkazy opakovane zobrať do úvahy a jednotlivé skutočnosti môže opäť analyzovať izolovane. Zároveň navrhol nový dôkaz, znalecký posudok komunikácie medzi obžalovanými Marianom K. a Alenou Zs,. Predmetný znalecký posudok bol vykonaný vo veci prípravy vraždy prokurátorov.spresnil Paluda s tým, že tieto osoby chceli podľa prokurátora komunikáciu šifrovať tak, aby boli pre tretiu osobu nezrozumiteľné.Prokurátor vo svojom odvolaní ďalej poukázal na to, že ŠTS pri zistenom motíve pri obžalovanom Marianovi K. uvažoval izolovane, bez previazania s obžalovanými. Ak by súd uvažoval pri obžalovanej Aleny Zs. v celistvosti, nemal by podľa prokurátora dôvodnú pochybnosť rozhodnúť o jej vine.Má tiež podozrenie, že súd rozhodol o nevine Mariana K. a Aleny Zs. iba preto, aby mohol prezentovať, že nepodľahol tlaku médií. "uviedol predseda odvolacieho senátu.Počas druhej prestávky súd umožnil poradu Mariana K. so svojím obhajcom Marekom Parom. Predseda senátu po prestávke umožnil, aby obhajcovia mohli sedieť za obžalovanými a dávať im právne rady. Zatiaľ túto možnosť nevyužili.Senát ŠTS oslobodil na začiatku septembra 2020 spod obžaloby v kauze vraždy Kuciaka a Kušnírovej obžalovaných Mariana K. a Alenu Zs. Tomáša Sz. súd uznal za vinného a vymeral mu trest 25 rokov odňatia slobody. Predsedníčka senátu ŠTS Ružena Sabová to v septembri 2020 odôvodnila tým, že nebolo dokázané, že skutok, z ktorého boli Marian K. a Alena Zs. obžalovaní, spáchali.Rozsudku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej predchádzalo podľa prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) viacero chýb. Žiada doplniť ďalšie dôkazy. Okrem iného komunikáciu medzi Marianom K. a Miroslavom Konôpkom či Jaroslavom H. Uviedol to predseda senátu Najvyššieho súdu (NS) SR Peter Paluda na utorkovom verejnom zasadnutí. Senát sa zaoberá odvolaním prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry, ako aj odvolaním obžalovaného Tomáša Sz. či odvolaním poškodených, respektíve ich splnomocnencov.Predmetné komunikácie majú podľa prokurátora preukazovať, že obžalovaný Marian K. mal byť objednávateľom vraždy novinára a jeho snúbenice. Nesúhlasí tiež so zdôvodnením ŠTS, že výpoveď Zoltána Andruskóa o tom, že si mala u neho Alena Zs. objednať túto vraždu, je nedôveryhodná.sprostredkoval Paluda dôvody odvolania prokurátora ÚŠP. Na verifikovanie výpovede Andruskóa požaduje prokurátor vypočutie viacerých svedkov.Prokurátor sa nestotožnil tiež s tým, že ŠTS spochybnil pravdivosť výpovede kajúcnika Petra T. Senát voči nemu podľa prokurátora pristupoval s predsudkami aj v súvislosti s tým, že je bývalým príslušníkom Slovenskej informačnej služby (SIS). "uviedol podľa Paludu prokurátor v odvolaní. Prokurátor podotkol, že Peter T. potvrdil odovzdávanie priebežných záznamov zo sledovania týchto osôb Marianovi K.Paluda citoval aj vulgárnu online komunikáciu medzi Marianom K. a Alenou Zs., ktorá má podľa prokurátora poukazovať na to, že obžalovaní vo svojej komunikácii nenazývali veci pravými menami. Pre nezainteresovaných sa preto mohol javiť tento typ komunikácie úplne bežne. Prokurátor vyjadril nesúhlas s odôvodnením ŠTS, že v tejto komunikáciiProkurátor tiež poukázal na to, že súd nezobral do úvahy komunikáciu medzi Alenou Zs. a Marianom K. o vypadnutom zube. Tá sa mala uskutočniť krátko potom, ako bol zavraždený novinár so snúbenicou. Po komunikácii s Marianom K. a Andruskóom mal stúpnuť Alene Zs. pulz na 161 úderov za minútu.podotkol predseda senátu.Vyhlásenie rozhodnutia Najvyššieho súdu SR, ktorý sa začal v utorok zaoberať odvolaniami v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, sa očakáva v popoludňajších hodinách. Predseda senátu Peter Paluda prvú hodinu verejného zasadnutia začal informovať o rozhodnutí Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) zo septembra 2020.Predseda senátu po začatí verejného zasadnutia požiadal príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, aby dali prítomným obžalovaným Marianovi K. a Tomášovi Sz. dole z rúk putá a uvoľnili im aj nohy. Následne čítal správu o stave veci so zameraním na otázky, ktoré treba riešiť na verejnom zasadnutí. Informovať začal o rozhodnutí ŠTS zo septembra 2020. Paluda prečítal aj dôvody obžalovania Mariana K., Tomáša Sz. a Aleny Zs. Opísal tiež, ako malo dôjsť k vražde Kuciaka a Kušnírovej. Rovnako aj dôvody, prečo ŠTS oslobodil Mariana K. a Alenu Zs. spod obžaloby.Podľa ŠTS mohla byť komunikácia medzi Marianom K. a Alenou Zs. prostredníctvom aplikácie Threema interpretovaná rôznym spôsobom.opísal Paluda uvažovanie ŠTS. Ten v minuloročnom rozsudku uviedol, že nebol jednoznačne preukázaný úmysel Mariana K. a Aleny Zs. niekoho usmrtiť.Na verejnom zasadnutí sú prítomní dvaja prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Michal Šúrek a Bohdan Čeľovský. Dostavili sa aj Marian K. a Tomáš Sz. Alena Zs. požiadala o konanie v jej neprítomnosti. Na zasadnutí sú aj rodiny Kuciaka a Kušnírovej. Prítomné sú aj desiatky novinárov zo slovenských i zahraničných redakcií. Rozhoduje senát 2T v zložení Peter Paluda, Dana Wänkeová a Ivetta Macejková. Zaoberá sa odvolaním prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry, ako aj odvolaním obžalovaného Tomáša Sz. či odvolaním poškodených, respektíve ich splnomocnencov.